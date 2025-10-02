Marijampolės savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Viešojo transporto informacinės sistemos modernizavimas, įgyvendinant darnaus judumo priemones“ (projekto kodas Nr. 24-104-P-0001).
Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą ir Ekonomikos gaivinimo bei atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, regioninės pažangos priemonę „Skatinti darnų judumą miestuose“. Bendra projekto vertė siekia 319 465,53 eurus, iš kurių 271 545,70 eurų sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, o 47 919,83 eurus skiria Marijampolės savivaldybės administracija.
Pagrindinis projekto tikslas – modernizuoti Marijampolės mieste viešojo transporto informacinę sistemą, įgyvendinant darnaus judumo priemones, kurios prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo transporto sektoriuje.
Šis projektas atsirado kaip atsakas į augančius keleivių ir krovinių srautus, didėjančias eismo spūstis ir oro taršą. Lietuvoje transporto sektoriui tenka beveik 40 procentų visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, o vienas aukščiausių automobilizacijos lygių visoje Europos Sąjungoje lemia, kad viešasis transportas tampa nepakankamai patrauklus.
Didėjant automobilių skaičiui, neturint efektyvių eismo valdymo sistemų, spūstys tik auga, o kartu didėja ir tarša. Todėl būtina modernizuoti viešojo transporto sistemą, tobulinti bilietų sistemas, diegti intelektines transporto priemones, kad viešasis transportas atitiktų miesto gyventojų poreikius ir skatintų aktyvesnį jo naudojimą.
Projekto metu Marijampolės mieste bus įdiegta keleivių informavimo sistema autobusų stotelėse. Bus sumontuotos 20 informacinių LED švieslenčių, kurios rodys realiuoju laiku atvykstančių autobusų informaciją, tvarkaraščius, stotelės pavadinimą ir laiką.
Švieslentės turės ryšio priemones, bus integruota programinė įranga jų valdymui, o montavimo darbams numatyta įsigyti 20 atramų. Ši sistema leis keleiviams tiksliai žinoti, kada atvyks jų autobusas, ir taip padidins viešojo transporto patrauklumą, patogumą ir prieinamumą.
Įgyvendintos priemonės užtikrins transporto rūšių integraciją ir subalansuotą judumo sistemų plėtrą, apimančią eismo saugumą, transporto sistemos visuotinimą, specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktį bei aplinką mažiau teršiančio transporto plėtrą. Siekiant taršos mažinimo tikslų, svarbu skatinti ne tik pačių transporto priemonių naudojimą, bet ir kurti joms reikalingą infrastruktūrą. Todėl stotelėse įdiegta sistema informacija užtikrins kelionių tęstinumą bei kokybiškesnį paslaugų prieinamumą.
Projektas skirtas visiems Marijampolės miesto gyventojams ir svečiams, tačiau ypatingai naudingas jis bus ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, kasdien besinaudojantiems viešuoju transportu. Įdiegta sistema padidins viešojo transporto efektyvumą, o infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms užtikrins patogesnes, saugesnes ir ekologiškesnes judumo galimybes.
Tai prisidės prie Marijampolės miesto aplinkos patrauklumo didinimo, gyvenimo kokybės gerinimo, visuomenės sveikatos stiprinimo, eismo saugumo didinimo, oro užterštumo ir triukšmo mažinimo.
Projektą įgyvendina Marijampolės savivaldybės administracija. Darbai truks nuo 2025 m. rugsėjo iki 2027 m. rugpjūčio mėnesio.
Šis projektas yra svarbi Marijampolės darnaus judumo mieste plano dalis, atitinka Europos Sąjungos Baltosios knygos miesto transportui keliamus reikalavimus, prisideda prie ES Baltijos jūros regiono strategijos ir Marijampolės miesto tvarios plėtros strategijos tikslų įgyvendinimo.
Įgyvendinus numatytas priemones, bus sukurta šiuolaikiška, patogi ir integrali viešojo transporto sistema, kuria galės naudotis kiekvienas marijampolietis ir miesto svečias.