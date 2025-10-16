Trečiadienį Marijampolėje ir Kazlų Rūdoje pareigūnų apžiūros metu įkliuvo du jaunuoliai.
Spalio 15 d. apie 23 val. 20 min. Kazlų Rūdoje, Ateities g., dalinės apžiūros metu pas vyrą (gim. 2005 m.) buvo rasta popieriaus skiautė su galimai augalinės kilmės narkotine psichotropine medžiaga. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str.
Spalio 15 d. apie 22 val. 45 min. Marijampolėje, Vytauto g., dalinės apžiūros metu pas vyrą (gim. 2007 m.) buvo rasta galimai augalinės kilmės narkotine psichotropine medžiaga. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str.
Šaltinis: Marijampolės apskr. VPK