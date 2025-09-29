Marijampolėje vyksta intensyvūs automobilių stovėjimo aikštelių atnaujinimo darbai – tai dalis miesto infrastruktūros gerinimo programos, kurios tikslas – užtikrinti patogesnį, saugesnį ir modernesnį parkavimą gyventojams.
Darbai jau vyksta keliose miesto vietose, o kiekviena atnaujinama aikštelė bus pritaikyta šiuolaikiniams poreikiams: patogiai susiplanuotoms vietoms automobiliams, specialioms vietoms žmonėms su negalia ir galimybei įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles.
- Draugystės g. 3 aikštelės plotas sieks 1002 kv. m, joje numatytos 32 vietos automobiliams, iš jų dvi – žmonėms su negalia. Bus įrengti nauji pagrindai, paklota nauja asfalto danga, atnaujinti betoniniai bortai, o esama danga – atnaujinta.
- Juknevičiaus g. 52 aikštelė – 712 kv. m, ploto, su 35 automobilių vietomis, iš jų dvi pritaikytos žmonėms su negalia. Aikštelė bus paruošta elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui, bus suformuoti lygūs pagrindai ir įrengta nauja asfalto danga, keičiami bortai.
- Uosupio g. 3 – 1245 m, aikštelė su 47 automobilių vietomis, taip pat su galimybe įrengti elektromobilio įkrovimo stotelę. Čia keičiami bortai, įrengiami nauji pagrindai ir paklota nauja danga, atnaujinant ir esamą.
Marijampolė tvirtai žengia link modernios, patogios ir saugios infrastruktūros, kurioje gyventojai galės naudotis tvarkingomis, funkcionaliomis ir estetiškomis viešosiomis erdvėmis. Intensyvūs darbai nesustoja – netrukus bus sutvarkyta dar daugiau automobilių stovėjimo aikštelių, kurios ženkliai pagerins patogumą gyvenant daugiabučiuose ir prisidės prie tvarkingesnio bei jaukesnio savivaldybės įvaizdžio.