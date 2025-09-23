Pirmadienį, 08:42 val. gautas pranešimas, jog Marijampolė, R. Juknevičiaus g. atvira liepsna dega butas.
Ugniagesiams-gelbėtojams atvykus į įvykio vietą, pro 3-čio aukšto buto langą veržėsi dūmai.
Išlaužus buto duris, kambaryje rastas ant žemės gulintis žmogus, sąmoningas išneštas ir perduotas GMPT, medikai žmogų išsivežė į gydymo įstaigą.
Butas buvo stipriai uždūmintas, degė sofa-lova.
Gaisro metu apdegė lova ir 5 m² sienos, butas stipriai aprūko, dalinai sulietas.
Lova išmesta pro langą ir perlieta. Sutrūko viršuje esančio buto lango stiklas (išimtas kad nenukristų ant gatvės ir praeivių).
Antrame aukšte esantis butas ir pirmame aukšte esanti parduotuvė dalinai sulieti.
Dūmų detektorius neįrengtas.