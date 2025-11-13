Nacionalinė NVO koalicija, bendradarbiaudama su Marijampolės Nevyriausybinių organizacijų taryba, kviečia Marijampolės savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės bei savivaldybės tarnybų atstovus į mokymus – stalo pratybas.
Jų tikslas:
- Atnaujinti žinias apie aktualias grėsmes ir krizių valdymą;
- Įvertinti savo pajėgumus ir išteklius;
- Aiškiau apsibrėžti NVO vaidmenį krizėse bei didelių ir mažų NVO tarpusavio koordinavimosi būdus;
- Stiprinti bendradarbiavimą saugumo ir atsparumo srityje;
- Nustatyti spragas ir poreikius, kuriuos reikia spręsti kartu su savivaldos institucijomis ar nacionaliniu lygmeniu.
Renginys vyks lapkričio 18 d. 13.00-17.00 val. Marijampolės savivaldybės 1 aukšto salėje.
Registracijos patvirtinimas, tiksli renginio vieta ir priminimas bus atsiųstas nurodytu el. paštu ne vėliau kaip 2 d. iki renginio.
Registracija čia: https://forms.office.com/e/MSgpPBbsg2
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija