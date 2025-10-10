Nors rytas Marijampolėje prasidėjo rudeniškai niūriai ir lietingai, gamta nusprendė pasidžiaugti žmonių gerumu – vos prasidėjus narcizų sodinimo akcijai „Padovanok narcizą savo miestui“, lietus nurimo. Istoriniame Vytauto Didžiojo parke šurmuliavo bendruomenė – nuo mažiausių iki vyriausių marijampoliečių, visi nešini svogūnėliais, šypsenomis ir gera nuotaika.
Šioje šviesos ir bendrystės kupinoje akcijoje buvo pasodinta daugiau nei 11 000 narcizų svogūnėlių, kurie pavasarį nuauksuos parką ir primins apie miestą mylinčių žmonių vienybę.
Marijampoliečius džiugins daugybė skirtingų narcizų veislių – „Apotheose“, „Erlicheer“, „Gold Disc“, „Ice King“, „Rip Van Winkle“, „Spoirot Bulbocodium“, „Tete Boucle“, „Geel“ ir daugelis kitų, kurias dosniai padovanojo akcijos dalyviai. Kiekvienas svogūnėlis – tarsi mažas pažadas pavasariui ir šypsena, kuri sužydės kartu su pirmosiomis saulės spinduliais.
Susirinkę žmonės šmaikštavo, kad po šios akcijos visose Marijampolės parduotuvėse, rodos, nebeliko nė vieno narcizo svogūnėlio – visi jie jau laukia pavasario parke.
Akcijoje dalyvavo ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, kuris kartu su bendruomenės nariais pasodino ne vieną dešimtį narcizų. Jis dėkojo visiems, kurie nepabūgo rudeniško oro ir prisidėjo prie šios gražios iniciatyvos. „Tokie momentai primena, kad mūsų kraštą gražina ne vien iniciatyvos ar darbai, bet pirmiausia – žmonės. Jų nuoširdumas, bendrystė ir noras prisidėti daro Marijampolę ypatingą,“ – sakė Administracijos direktorius.