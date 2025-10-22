Marijampolėje prasidėjo dar vienas etapas patogesnio, žalesnio ir aktyvesnio miesto link. Prasidėjo naujo dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo darbai Stoties ir Gamyklų gatvėse. Šis projektas – tai tvari miesto plėtros dalis, paremta Marijampolės darnaus judumo ir Marijampolės miesto bendruoju planu, kurių tikslas – kurti aplinką, kurioje saugu ir malonu judėti pėsčiomis ar dviračiu.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda sako, kad šis projektas, tai tęstinis siekis kurti aplinką, kurioje gyventi patogu ir gera: „Marijampoliečiai vis dažniau renkasi dviratį ar pasivaikščiojimą pėsčiomis, todėl norime, kad judėti mieste būtų patogu ir malonu. Šis takas sujungs svarbias miesto dalis, padarys keliones saugesnes ir kvies dar daugiau žmonių iškeisti automobilį į aktyvų judėjimą.“
Šiuo metu darbai jau vyksta – ardomas senasis takas, o ties Vasaros gatve pradėtas nuimti augalinis sluoksnis. Tai – pirmieji realūs žingsniai link šiuolaikiško tako, kuris taps dar viena marijampoliečių kasdienio judėjimo ir laisvalaikio vietų.
Darbai atliekami Stoties ir Gamyklų gatvėse ir naujų takų trasa sieks apie 3 kilometrus. Numatyta įrengti tiek bendrus, tiek atskirus pėsčiųjų ir dviračių takus. Naujai formuojama danga bus lygi, saugi, o dviračių juostos padengtos raudonu asfaltu, kad būtų aiškiai atpažįstamos. Šalia perėjų takai sujungiami į bendrus ruožus, autobusų stotelėse bus paklota trinkelių danga.
Rengiant taką, taip pat bus atnaujintas apšvietimas – perėjose suplanuotas kryptinis, saugumą užtikrinantis apšvietimas. Taip pat numatytas drenažas, o baigus darbus bus pasodinti nauji medžiai ir krūmai, kad naujas takas natūraliai įsilietų į miesto žaliąsias erdves.