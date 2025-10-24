Marijampolės apskr. VPK informuoja, kad pirminiais duomenimis, šiandien apie 11 val. 13 min. Marijampolės teismo apylinkės pirmininkas gavo skambutį, kad užminuotos teismo patalpos.
Nedelsiant evakuotos teismo patalpos ir iškviesti policijos pareigūnai, kurie patikrinę patalpas įtartinų daiktų nerado.
Policijos pareigūnai operatyviai nustatė skambinusį asmenį.
Asmuo šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Marijampolės kalėjime.
Dėl įvykio bus pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 285 str. 1 d.
Šaltinis: Marijampolės apskr. VPK