Šeštadienį Marijampolė pulsavo sportu – čia vyko Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių antrasis etapas, sutraukęs gausų būrį dalyvių. Į Rygiškių Jono gimnazijos stadioną susirinko I etapo nugalėtojai iš visos apskrities: Šakių, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės bei Vilkaviškio savivaldybių seniūnijos.
Dalyviai savo jėgas išbandė net 11 skirtingų rungčių – nuo tradicinių sporto šakų iki azarto ir ištvermės reikalaujančių varžybų. Aikštelėse netrūko emocijų, ryžto, o neretai ir sveikos kaimyniškos konkurencijos.
Svarbiausia, kad čia kova virė ne tik dėl pergalių, bet ir bendrystės, draugiškų susitikimų bei geros nuotaikos.
Sėkmingiausiai pasirodžiusios komandos, užėmusios 1–3 vietas, jau netrukus atstovaus savo kraštui didžiajame žaidynių finale Palangoje, kuris vyks rugsėjo 13 d. – ten paaiškės, kas taps stipriausiais Lietuvoje.