Šiandien Marijampolės savivaldybėje lankėsi svečiai iš Suomijos – direktorių, mokytojų ir mokinių delegacijos iš Kokolos miesto Hakalahti ir Kiviniitty mokyklų, jau daugelį metų bendradarbiaujančių su Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija.
Svečius šiltai sutiko savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius ir Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Matusevičienė. Marijampolę ir Kokolą sieja ne tik miestų partnerystė, bet ir jau 32 metus gyvuojanti akademinė draugystė. Per šį laiką mokiniai ir pedagogai aktyviai dalyvavo mainuose, gilino bendradarbiavimą, dalijosi patirtimi ir kartu įgyvendino įvairias iniciatyvas, praturtinusias abiejų šalių švietimo bendruomenes.
Šio vizito metu įgyvendinamas projektas „Marijampolės ir Kokolos miestų žaliųjų erdvių tyrimai: mokyklų ekosistemų įvairovė ir tvarumas“. Jo tikslas – sudaryti sąlygas 14–17 metų mokiniams tirti dirvožemio savybes, suprasti jų poveikį ekologiniam sąmoningumui, gilinti biologines žinias ir lavinti praktines kompetencijas. Vykdydami laboratorinius eksperimentus bei taikydami bendradarbiavimo metodus, mokiniai ne tik įgyja naujų įgūdžių, bet ir mokosi taikyti tvarumo principus kasdienėje veikloje.
Svečiai pasidalijo savo įspūdžiais iš viešnagės Marijampolėje, aptarė ateities bendradarbiavimo planus bei perdavė laišką nuo Kokolos miesto mero. Sveikinimo kalboje vicemeras Ričardas Bagdanavičius prisiminė savo mokymosi metus, kai Marijampolėje svečiavosi moksleiviai iš Kokolos, ir pabrėžė, jog tokios patirtys palieka ilgalaikį įspūdį. Jis akcentavo, kad tarptautinis bendradarbiavimas suteikia jaunimui galimybę pažinti kitų šalių kultūrą, plėsti akiratį ir kurti tvirtas, ilgalaikes draugystes, kurios tampa patikimu pagrindu ateities partnerystei.