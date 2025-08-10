Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais tęsia vizitus į vasaros stovyklas, kuriose vaikai smagiai leidžia laiką ir įgyja neįkainojamų patirčių bei įgūdžių.
Šį kartą, penktadienį, aplankytos net keturios stovyklos: „Aikido dienos stovykla“, „Futbolas visiems“, „Penkios dienos prie Baraginio“ ir „Sveika sveikų pojūčių stovykla“.
„Aikido dienos stovykloje“ vaikai tobulina kovos meno įgūdžius per kasdienes treniruotes, dalyvauja meditacijos, kūrybiniuose užsiėmimuose, žygiuose gamtoje, mokosi pirmosios pagalbos bei tvarkos palaikymo kasdienėje veikloje.
„Futbolas visiems“ stovykloje jaunuoliai lavina futbolo techniką ir taktiką, aktyviai sportuoja, dalyvauja žaidimuose bei estafetėse, diskutuoja apie sveiką gyvenseną ir žalingų įpročių prevenciją.
„Penkios dienos prie Baraginio“ – kūrybiškos, įtraukios ir aktyvios veiklos, kur kiekviena diena turi savo temą: draugystės, nuotykių, spalvų, kaimynų ir svajonių diena. Stovyklautojai keliauja, lanko muziejus, dalyvauja bendruomeninėse veiklose.
„Sveika sveikų pojūčių stovykla“ suburia vaikus į sveikos gyvensenos kelionę – nuo rytinių mankštų ir sveikų kokteilių gamybos iki kasdien vis kitų edukacinių programų su profesionalais.
„Kiekviena stovykla – tai galimybė vaikams atrasti save, sustiprinti pasitikėjimą, įgyti naujų įgūdžių ir patirti bendrystę. Tokios patirtys kuria stipresnę, aktyvesnę ir draugiškesnę bendruomenę“, – sako vicemeras Ričardas Bagdanavičius.
Vasaros stovyklos Marijampolėje – tai investicija į vaikų savarankiškumą, sveiką gyvenimo būdą ir mūsų visų ateitį.