Marijampoliečiai vis atsakingiau rūšiuoja atliekas – tai rodo naujausias individualių namų mišrių atliekų konteinerių patikrinimas.
Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos specialistai per dvi dienas tikrino, ar gyventojai į mišrių atliekų konteinerius nemeta žaliųjų atliekų. Rezultatai džiugina – nė viename tikrintame konteineryje žaliųjų atliekų nerasta.
Vis dėlto reido metu nustatyti 8 pažeidimai. Vis dar pasitaiko klaidų – kai kur į mišrių atliekų konteinerius patenka pakuotės arba pavojingos atliekos, pavyzdžiui, tepalo bakeliai. Tokias atliekas mesti į buitinius konteinerius griežtai draudžiama, jas būtina pristatyti į specialias surinkimo vietas.
Atliekų rūšiavimas yra viena iš kasdienių priemonių kuriant tvarią aplinką. Tvarumas reiškia atsakingą gamtos išteklių naudojimą, atliekų kiekio mažinimą ir medžiagų perdirbimą. Kiekviena tinkamai išrūšiuota pakuotė ar pavojingų atliekų pristatymas į specialias vietas prisideda prie švaresnės ir saugesnės Marijampolės, tausojant aplinką ir užtikrinant, kad mūsų savivaldybė būtų patraukli gyventi šiandien ir ateityje.
Marijampoliečiai jau rodo puikų pavyzdį, ir kiekvienas gali prisidėti prie dar geresnių rezultatų. Laikantis taisyklių, atliekų rūšiavimas tampa paprastu, bet labai svarbiu įpročiu, kuris dar labiau švarina mūsų savivaldybę ir tausoja aplinką.