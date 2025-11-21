Lapkričio 29 dieną Marijampolėje vyks nacionalinė socialinė akcija „O kur tavo nenaudojamos padangos?”, skirta didinti gyventojų sąmoningumą ir mažinti aplinkos taršą. Akcija vyks įmonės „Petro metalai” (Stoties g. 49 A, Marijampolė) teritorijoje, kur vieną dieną – nuo 10.00 iki 17.00 val. – bus renkamos tiek automobilinės, tiek žemės ūkio technikos padangos iš gyventojų.
Ši iniciatyva yra svarbi siekiant spręsti senų padangų atliekų problemą. Vis dar daugelis žmonių nežino, kur saugiai palikti nebenaudojamas padangas, todėl jos dažnai atsiduria miškuose, pakelėse ar vandens telkiniuose, teršdamos aplinką ir keldamos pavojų ekosistemoms. Pirmosios akcijos metu Kaune buvo surinkta net 30 tonų padangų atliekų – tai parodė problemos mastą ir paskatino imtis veiksmų. Antroji akcija įvyko Gargžduose – padangų surinkta daugiau kaip 250 tonų. Spalio mėnesį, LR Seime, vykusi spaudos konferencija „Nuo akcijų iki pokyčių: kaip sutvarkyti padangų chaosą?”, kurią inicijavo LR Seimo narys ir akcijų globėjas Audrius Radvilavičius labai aiškiai atskleidė sistemos netobulumą ir sisteminių spragų egzistavimą (spaudos konferencijos nuoroda: 2025-10-28 Seimo nario Audriaus Radvilavičiaus sp. konf. „Nuo akcijų iki pokyčių: kaip sutvarkyti….)
„Padangų problemos mastas yra labai didelis – tai atskleidė mūsų inicijuojamos akcijos. Matydami gyventojų poreikį, imamės konkrečių iniciatyvų, kad padangų tvarkymas būtų aiškus ir prieinamas visiems” – sako organizacijos PATS LT vadovė ir aplinkosaugos ekspertė Danguolė Butkienė.
„Jeigu problemos nebūtų, akcijų metu tiek padangų ne surinktume. Prieš dešimtmetį, kai vadovavau DAROM organizacijai, buvome taip susitvarkę, kad jau net telkėmės narus ieškoti padangų paskandintų, miškuose jų jau nebuvo. Kad turime tokią situaciją dabar – kad miškai vėl užversti padangomis, vadinasi sistema ne tik kad neveikia, bet skatina kaupti arba atsikratyti padangų nelegaliai, tai sisteminė spraga ir tai reikia keisti” – teigia organizacijos Žmogiškųjų išteklių centras vadobė ir buvusi ilgametė DAROM akcijų vadovė Roberta Ažukaitė.
Akcijos metu:
- Bus priimamos visų rūšių lengvųjų automobilių, motociklų ir žemės ūkio technikos padangos;
- Gyventojai galės gauti konsultacijas apie atliekų rūšiavimą ir atsakingą elgesį su atliekomis;
- Surinktos padangos bus perdirbamos ir panaudojamos žaidimų aikštelių dangų gamybai.
- Akciją organizuoja PATS LT ir Žmogiškųjų išteklių centras, partneris – „Petro Metalai“.
Akcijos globėjas – LR Seimo ir Aplinkos komiteto narys Audrius Radvilavičius.
Gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti: atvežti savo senas padangas, prisijungti kaip savanoriai, pasidalyti informacija su kaimynais ir draugais. Į akciją kviečiamos ir šeimos su vaikais – mažųjų lauks edukacinės veiklos bei dovanėlės, skatinančios rūšiavimą, (edukacijų laikas gali keistis dėl oro sąlygų).
Svarbu: akcijos teritorija bus stebima vaizdo kameromis. Prašoma padangas atvežti tik nurodytu laiku ir iškrauti į specialiai pažymėtą vietą „O kur tavo nenaudojamos padangos?”. Akcija skirta tik gyventojams – padangos iš įmonių ir autoservisų nebus priimamos.