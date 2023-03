VMI informuoja, kad pradėjus gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokų grąžinimus, kovo 15 d. duomenimis, per 4 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų, pateikusių teisingas metines pajamų deklaracijas, jau pervesta 1,1 mln. eurų.

Visoje Lietuvoje gyventojams grąžinta apie 25 mln. eurų. Tai didžiausia suma, kurios pirmosiomis GPM permokų grąžinimo dienomis yra sulaukę gyventojai. Visas permokas VMI grąžins kaip ir kasmet, iki liepos 31 d.

„Šiuo metu pajamų deklaracijas pateikė per 31 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų, iš kurių 25 tūkst. deklaravo būtent grąžintiną GPM sumą – 7,8 mln. eurų. Kaip ir kasmet primename: sąrašai permokų grąžinimui sudaromi atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į deklaracijos pateikimo datą, o visus deklaravusius permokos pasieks iki liepos 31 d.“, – sako Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė ir atkreipia dėmesį, kad visus priminimus apie nepateiktas deklaracijas ar tikslintinus duomenis bei kitus dokumentus galima rasti prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), skiltyje „Pranešimai vartotojui“.

Kas turi deklaruoti pajamas?

Pajamas iki gegužės 2 d. deklaruoti privalo gyventojai, kurie: vykdė individualią veiklą; gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius; pritaikė per didelį metinį neapmokestinamų pajamų dydį (MNPD) ir dėl to susidaro mokėtina GPM suma. Taip pat deklaravus pajamas, dalis gyventojų gali pasinaudoti GPM lengvatomis dalį mokesčio susigrąžinti: įmokos už gyvybės draudimą, studijos, palūkanos ir kt., bei tais atvejais, jei buvo pritaikytas per mažas MNPD. Dėl 2022 m. užimtų pareigų iki gegužės 2 d. ne tik pajamų, bet ir turto deklaracijas turi pateikti politikai, valstybės tarnautojai ir kt.

Papildomos paslaugos palengvinsiančios pajamų deklaravimą

Visa informacija apie deklaravimą pasiekiama VMI internetinėje svetainėje adresu www.vmi.lt > Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu bei pateikus klausimus skaitmeniniam asistentui Simui. Išsamius gidus, kaip pildyti pajamų deklaraciją, rasite VMI Youtube kanale, kur parengtas ir teminis aktualių seminarų grojaraštis. Naujienos skelbiamos VMI Facebook ir LinkedIn paskyrose.

Gyventojams, norintiems pasikonsultuoti mokesčių klausimais telefonu 1882 (8 5 2605 060) nebūtina laukti eilėje – užsisakius VMI skambutį per Mano VMI, konsultantas pats paskambins klientui nurodytu laiku. Taip pat Mano VMI identifikavimo telefonu paslaugą pasirinkę gyventojai konsultacijų telefonu sulaukia greičiau, nes sistema automatiškai perkelia skambutį į eilės priekį.

Primename, jog neturint galimybės pajamas deklaruoti savarankiškai per EDS, nebūtina vykti į VMI aptarnavimo padalinį, nes šią paslaugą teikiame ir telefonu 8 5 2191 777 > Pajamų deklaravimas (spausti 1). Atkreipiame dėmesį, kad atvykimui į aptarnavimo padalinį būtina išankstinė registracija vizitui čia.