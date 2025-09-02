Marijampolės meno mokykla – vieta, kur kasdien gimsta muzika, šokis ir dailė. Čia susitinka jaunieji kūrėjai, ieškantys savo talento, čia repetuojama, koncertuojama ir rengiamos parodos. Kad ši kūrybos erdvė būtų dar jaukesnė ir saugesnė, pastaruoju metu mokyklos aplinka pastebimai keičiama.
Sutvarkytas parkas, nugenėti medžiai, atgaivintas upelis – visa teritorija tapo tvarkingesnė, šviesesnė ir artimesnė mokinių kasdienybei. Įrengta minimalistinio dizaino tvora aiškiai atskyrė mokyklos erdvę nuo aplinkinių teritorijų, suteikdama daugiau privatumo bei ramybės. Šiandien kiekvienas, užsukęs į meno mokyklą, iškart pastebi, kad ji gyvena pokyčių ritmu.
Dar didesni darbai laukia netrukus – prasidėjus Europos Sąjungos finansuojamam projektui „Marijampolės meno mokyklos teikiamų paslaugų plėtra ir jų prieinamumo gerinimas“, kuris atvers naujas galimybes:
- pastate Seminarijos g. 2 bus įrengtas liftas, užtikrinantis patogų judėjimą į visus aukštus;
- Vytauto g. 47 esantis priestatas bus atnaujintas ir pritaikytas meniniam ugdymui bei renginiams – net palėpė taps kūrybos erdve;
- bus įrengtos techninės priemonės, suteiksiančios galimybę judėjimo negalią turintiems asmenims savarankiškai patekti į aktų salę;
- įėjimai ir tualetai bus pritaikyti judėjimo negalią turinčių žmonių poreikiams.
Visa tai – investicija į vaikų svajones, į jų galimybę jaustis lygiaverčiais kūrėjais, nepriklausomai nuo galimybių ar ribojimų. Tai žingsnis į priekį, kad meno mokykla taptų dar atviresne, draugiškesne ir įkvepiančia vieta.
Marijampolės meno mokykla šiandien yra tikri kūrybos namai, kur vaikai gali drąsiai ieškoti savęs, o bendruomenė – didžiuotis jų talentais.