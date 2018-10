Marijampolės merės taurė iškeliavo į Naująją Akmenę

2018 m. spalio 14 d. Marijampolėje vyko Lietuvos regionų automobilių kroso taurės varžybų V etapas. Komandinėje įskaitoje lenktynininkai varžėsi dėl pagrindinio prizo Marijampolės merės taurės. Komandinėje įskaitoje nugalėjo ASK Extempas komanda, tad šiemet merės taurė iškeliavo į Naująją Akmenę. Varžybose iš viso dalyvavo 35 lenktyninkai tarp kurių prizines vietas užėmė ir marijampoliečiai: Kęstutis Janukaitis, ASK Smart Motorsport- II vieta (klasė 2000SUPER), Vytautas Petraška, ASK Smart Motorsport- I vieta (klasė OPEN), Darius Tamašauskas, ASK Smart Motorsport- III vieta (klasė OPEN), Normantas Lepšys, ASK Smart Motorsport- I vieta (klasė JUNIOR 1000).

