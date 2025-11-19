Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje šeštadienį įvyko festivalis „Elektroninės GELMĖS“, kuris jau antrus metus iš eilės kvietė lankytojus pasinerti į šviesos, garso ir šiuolaikinio meno patirtis.
Visą dieną trukęs renginys sujungė kino peržiūras, audiovizualines instaliacijas, kūrybines dirbtuves, diskusijas, šokio spektaklį ir gyvos muzikos pasirodymus, paversdamas biblioteką pulsuojančiu, daugiabriauniu miesto kultūros tašku.
Renginio dieną, festivalio atidarymo metu parodos „Kiti miesto kampai“ pristatyme dalyvavęs Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda sveikino lankytojus ir pabrėžė šiuolaikinių kultūros iniciatyvų svarbą miestui, o bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė akcentavo, kad „Elektroninės GELMĖS“ siekia ne tik pristatyti šiuolaikinio meno formas, bet ir drąsinti lankytojus ieškoti gilesnių potyrių per garsą, šviesą ir kūrybą.
Kokios veiklos kvietė apsilankyti? Tai – „Nepatogaus kino“ seansai, nuo jautrių Lietuvos kūrėjų filmų iki stiprių Europos režisierių pasakojimų. Kūrybos mugė, kurioje šurmuliavo menininkai, rankdarbių kūrėjai ir lankytojai – daugelis namo išsinešė ne tik originalių darbų, bet ir naujų pažinčių. Vienas šilčiausių, pagarba tradicijoms alsuojančių renginių – šiaudinių sodų kūrimo dirbtuvės, kurių metu menininkė L. Žaliauskienė kantriai ir įdomiai mokė šio archajiško meno subtilybių, padėdama kiekvienam dalyviui savo rankomis pajusti lietuviško sodo geometriją.
Analoginės fotografijos entuziastus kvietėme į Camera Obscura paskaitą – nuo istorinių ištakų iki šiuolaikinių fotografijos eksperimentų, bei cianotipijos dirbtuves, kurias vedė fotografas K. Pleita. Svečiai J. Baliutavičius ir P. Pauplys pritraukė klausytojus į diskusiją „Šiandien namo negrįšiu: kaip grūdinosi 90-ųjų alternatyva“. Lankytojai išgirdo istorijų apie ankstyvąją Lietuvos reivo kultūrą, pirmuosius vakarėlius, miesto pulsą.
Vakarėjant Didžiojoje salėje nuaidėjo šiuolaikinio šokio trupės NUEPIKO spektaklis „Žmogus mėnulyje“. Muzikos, judesio ir šviesos sintezė panardino žiūrovus į kelionę tarp realybės ir fantazijos, tarp tvarkos ir laisvės. Kai bibliotekoje dar labiau pritemo šviesos, erdvė prisipildė muzikos: Palmės Žiedas (J. Matusa) sukūrė vizualiai skaidrų, poetišką muzikinį debesį, o Patricia Kokett (G. Jakubka) scenoje pavirto į savo mistinį alter ego – trippy techno būtybę.
Visą dieną bibliotekoje veikė įvairios šviesos, garso ir vaizdo instaliacijos: L. Vigelio „Įsikūnijimas“, „Metalo sodai“, kurių muzikinį takelį kūrė festivalio organizatorius, bibliotekos savanoris M. Aleknavičius bei Augustinos M. Lunarios (A. Miknevičiūtės) instaliacija „Sapnų veršiukas“. Atidaryta menininkės D. Norbutaitės-Tovilės juvelyrikos ir tapybos darbų paroda, kuri bus eksponuojama bibliotekoje iki metų pabaigos.
Festivalį ir jo veiklas finansavo Marijampolės savivaldybė. Dėkojama už pasitikėjimą, palaikymą ir galimybę bendruomenei dovanoti daugiau kultūros, kūrybiškumo ir įdomių susitikimų. Dėkojama visiems, kurie dalyvavo, atvyko ir kartu kūrė festivalio atmosferą!