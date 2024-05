Marijampolės PRC pastarosiomis dienomis netrūko veiklos – nuo profesinio veiklinimo iniciatyvos ar Europos dienos minėjimo iki įdomių vizitų ir žinių tobulinimo.

Šiuo metu centre vyksta ūkininkavimo pradmenų kursai.

„Šok į tėvų klumpes 2024″

Į nacionalinę profesinio veiklinimo iniciatyvą „Šok į tėvų klumpes 2024″ įsitraukė karjeros specialistė V.Žilovienė, kviesdama sudalyvauti centro bendruomenę.

Gegužės 7 dieną į pirmas klumpes šoko socialinė pedagogė Edita Rakauskienė ir anglų kalbos mokytoja Jolita Vičkačkienė pristatydamos sūnų Gusto, Beno ir dukros Marijos Marijonų gimnazijos 3 klasės bendraklasiams savo profesijas.

Vizito metu mokiniai susipažino su Marijampolės PRC profesijomis, dalyvavo apdailininko ir kirpėjo profesijų edukacijose.

VIZITAI

Gegužės 8 dieną dažytojo-tinkuotojo profesijos mokiniai bei profesijos mokytojai G. Žukauskas ir A. Vaitkevičienė, lankėsi Alytaus profesinio rengimo centro, darbų saugos ir statybos praktinio mokymo sektoriniame centre, mokymo kursuose „Saugus darbas aukštyje”.

Mokiniai susipažino su darbo aukštyje reikalavimais teoriškai ir praktiškai.

Su Europos diena!

Šie metai ypatingi, nes minimas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-metis. Ši diena – puiki proga įvertinti, jog esame laisvi, nesuvaržyti ir galime be apribojimų tyrinėti bei pažinti Europos šalis ir pasijusti Europos bendruomenės dalimi.

Dalinamės užfiksuotomis smagiomis ir nuotaikingomis akimirkomis iš įvairių Europos šalių.

Didžiuojamės būti EUROPIEČIAIS!

Akimirkos čia

—

VIKTORINA

Gegužės 9 dieną įvyko anglų kalbos viktorina „What do you know about EU?”, kurią organizavo mokytojos Jolanta ir Rita.

Viktorinoje dalyvavo APg23 grupės mokiniai, kurie ugdė bendrąsias kompetencijas atlikdami interaktyvias užduotis.

EUROPOS EGZAMINAS

Jau penkioliktą kartą vykstanti nuotaikinga viktorina, skirta Europos dienai paminėti. Joje kasmet dalyvauja ir Marijampolės PRC mokiniai su mokytojomis L.Guogiene ir E. Sėdaitiene. Šiemet geriausiai sekėsi Andriui Mykolaičiui iš ASMe23 grupės- sveikiname!

Gegužės 8 dieną Vilkaviškio skyriuje vyko „Atviras stalo teniso turnyras‘‘.

Dalyvavo Marijampolės, Vilkaviškio, K. Naumiesčio skyrių, Vilkaviškio S. Nėries pagrindinės mokyklos ir Vilkaviškio sporto mokyklos stalo tenisininkai.

Po kovų, rezultatai tokie:

Jaunių vaikinų grupėje:

Pijus Valuckas APg21V gr.;

Lukas Mačiulaitis APg23V gr.;

Juozas Matulis APg22N gr.;

Vilius Žarnauskas DT21-1 gr.

Jaunių merginų grupėje:

Evelina Stikliūtė APg23N gr.;

Dovilė Kaušiūtė APg22N gr.;

Goda Šebelskytė PBg22N gr.

Jaunučių grupėje:

Nojus Šuopys S. Nėries pagr. m-la;

Motiejus Plikis S. Nėries pagr. m-la;

Gediminas Stasiukynas S. Nėries pagr. m-la ir Ugnius Kentneris S. Nėries pagr. m-la

Vilkaviškio skyriaus vedėjas Gražvydas Šliauteris varžybų prizininkus apdovanojo diplomais ir medaliais.

Kviečiama į Dariaus Dulinsko skulptūrų parodą.

VIZITAI

Gegužės 10 dieną kirpėjo profesijos mokytojos R. Žilinskienės sūnus Emilis kartu su klasės draugais iš Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos lankėsi Marijampolės profesinio rengimo centre ir susipažino su mamos profesija.

Mokiniai domėjosi kirpėjo profesija, priemonėmis, kurios reikalingos dirbant šį darbą.

Karjeros specialistė V. Žilovienė supažindino mokinius su Marijampolės PRC profesijomis, informaciniu ir sektorinio praktinio mokymo centrais.

JUDĖJIMAS SVEIKATOS LABUI

Gegužės 10 dieną minint Judėjimo sveikatos labui dieną, vyko praktiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai „Sportuok kitaip“, kuriuos vedė mokytojas A. Kanapickas ir sveikatos specialistė I.Saldūnaitė.

Šių užsiėmimų tikslas lavinti mokinių ištvermę, gebėjimą susikaupti, susikoncentruoti į aktyvią veiklą.

SUSITIKIMAI

Gegužės 10 dieną Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriuje lankėsi Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos dešimtokai su klasės auklėtoja Aira Kantautiene.

Karjeros specialistė Justina Tupčiauskienė juos supažindino su mokymosi galimybėmis.

Tikimės, kad rugsėjo mėnesį jie papildys mūsų mokinių gretas.

KONKURSAS

Gegužės 9 dieną Panevėžio mokymo centro Joniškėlio mokymo skyriuje vyko respublikinis konkursas ,,Žemės meno diena 2024″.

Kompoziciją „Saulės blyksnis” kūrė Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriaus mokinės Austėja, Goda, Rugilė ir Violeta.

Mokines ruošė floristikos ir ,,Meno paslaptys” neformaliojo ugdymo grupės mokytojos Rita Merčaitienė ir Meilutė Andriukaitienė.

Dalyvaujame Jungtiniame projekte „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!

VIZITAI

Gegužės 13 dieną Marijampolės profesinio rengimo centre lankėsi Prano Dovydaičio progimnazijos mokinės.

Vizito metu vyko siuvėjo, virėjo, padavėjo ir barmeno profesijų edukacijos.

Dalyvaujame projekte „Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius Marijampolės profesinio rengimo centre“.

Projekto Nr. 10-002-T-0024“

PARODA

Gegužės 13 d. Marijampolės profesinio rengimo centre vyko Dariaus Dulinsko skulptūrų parodos „Kas išmesta nebūtinai nereikalinga“ atidarymas.

Parodos autorius papasokojo, kaip netikėtai gimsta darbai. Kūrybai gali būti panaudoti seni varžtai, raktai ar net kasdien naudoti daiktai buityje.

Pirma skulptūra buvo ,,Motociklas” pagamintas draugui.

Paroda veiks iki birželio 13 d. (Informacinis centras, B korpusas).

Kviečiame apsilankyti.

TARPTAUTINIS DARBO STEBĖJIMO VIZITAS

Keturi profesijos mokytojai išvyko į darbo stebėjimo vizitą Malmės mieste Švedijoje.

Vizitas prasidėjo pažintimi su priimančiaisiais partneriais EU Mobility Sverige ir miestu.

Likusiomis vizito dienomis vyks susipažinimas su Švedijos švietimo sistema, profesinio rengimo ir mokymo galimybėmis lankantis įvairiose organizacijose bei įstaigose.

„Erasmus+” programos profesinio mokymo mobilumo projektas.