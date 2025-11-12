Marijampolės kultūros centras su džiaugsmu praneša, kad Marijampolės pučiamųjų orkestro kolektyvas, sekmadienį Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje vykusiame Lietuvos Juozo Gudavičiaus orkestrinės muzikos konkurse „Kur giria žaliuoja“ pelnė III laipsnio diplomą!
Šis apdovanojimas – tai įvertinimas už nuoširdų darbą, meistrystę ir meilę muzikai, kuri skamba iš kiekvieno orkestro nario instrumento.
Orkestrui vadovauja Audrius Pučinskas, koncertmeisteris – Remigijus Stočkus.
Didelis AČIŪ už garbingai atstovaujamą Marijampolę!
Šaltinis: Marijampolės kultūros centras