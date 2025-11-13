Trečiadienį Marijampolės savivaldybėje apsilankė Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos trečios klasės mokiniai, lydimi savo mokytojos Militos Čižauskienės.
Susitikimas buvo jaukus ir šiltas – meras papasakojo, kaip veikia savivaldybė, kokių sričių specialistai čia dirba, kaip priimami sprendimai. Vaikai klausė apie viską: nuo mero darbo ir hobio iki to, ar patinka, kad keičiasi miestas, kiek metų dirba meru ir net… ar planuoja eiti į Seimą!
Vėliau mažieji svečiai apžiūrėjo mero kabinetą, „pasimatavo“ mero kėdę, pasivaišino saldainiais ir, pilni įspūdžių, iškeliavo su bendra nuotrauka atminimui.
Tokie susitikimai – tikras įrodymas, kad smalsumas ir noras pažinti savo karštą gimsta nuo mažens.