Marijampolės savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su ESFA ir Maltos ordino pagalbos tarnyba, įgyvendina projektą „Jaunuolių palydėjimas į savarankišką gyvenimą“, kurio tikslas – palydėjimo paslaugų jauniems žmonėms, besiruošiantiems palikti ar neseniai palikusiems socialinės globos įstaigas, vystymas.
Projektas skirtas pilnametystės sulaukusiems asmenims (iki 24 m.), kuriems teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, bei pilnametystės sulaukusiems asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ir dėl kurių yra priimtas sprendimas teikti palydėjimo paslaugą jaunuoliui, kaip numatyta Palydėjimo paslaugos rekomendacijose.
Siekiama, kad jaunuoliai sėkmingai integruotųsi bendruomenėje, gebėtų spręsti gyvenimo situacijas, pasitikėtų savimi, būtų ekonomiškai aktyvūs ir finansiškai nepriklausomi, nepatirtų socialinės atskirties, galėtų kurti visaverčius santykius su aplinkiniais žmonėmis.
Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis. Daugiau apie projektą – https://www.esf.lt/projektai/jaunuoliu-palydejimas-i-savarankiska-gyvenima/