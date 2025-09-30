Vėsūs orai ir sinoptikų prognozės skatina pasirūpinti jaukumu – todėl nuo spalio 1d. Marijampolės savivaldybėje pradedamas šildymo sezonas.
Šiluma pasieks sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigas, mokyklas, darželius bei visus savivaldybės šilumos vartotojus.
Svarbu prisiminti, kad daugiabučių namų gyventojai ir kiti šilumos vartotojai gali pasirinkti šildymą pradėti kitu metu, nei oficialiai paskelbta Savivaldybė. Jei nuspręstumėte palaukti, apie tai būtinai nedelsiant informuokite savo namo administratorių arba bendrijos pirmininką.
Kada šildymo sezonas startavo ankstesniais metais?
- 2020 m. – spalio 19 d.
- 2021 m. – spalio 7 d.
- 2022 m. – spalio 12 d.
- 2023 m. – spalio 16 d.
- 2024 m. – spalio 14 d.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija