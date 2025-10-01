Šiandien Marijampolės savivaldybėje svečiavosi Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos trečiokai kartu su mokytoja Liuba Stankevičiene.
Smalsūs mažieji svečiai susitiko su Marijampolės savivaldybės meru Povilu Isoda ir drąsiai klausė apie mero laisvalaikį, mėgstamas knygas, filmus, muziką, sportą, keliones bei kasdienę darbotvarkę.
Didžiausia staigmena merui tapo trečiokų atnešti ranka rašyti laiškai – tokia dovana savivaldybėje dar nebuvo gauta. Mažieji taip parodė savo kūrybiškumą, nuoširdumą ir dėmesį.
Meras papasakojo apie Savivaldybės administracijos darbą – kokias sritis ji apima, kaip priimami sprendimai ir kaip jie virsta realiais darbais. Vaikams tai buvo puiki proga iš arti pamatyti, kaip veikia savivalda.
Didžiausią įspūdį mažiesiems paliko vizitas mero kabinete – jie galėjo pasėdėti mero kėdėje, pamatyti mero regalijas bei „Auksines krivūles“.
Trečiokai iš Savivaldybės išėjo kupini naujų įspūdžių, žinių bei supratimo apie tai, kad kiekvienas žmogus – tiek suaugęs, tiek vaikas – gali prisidėti prie savo krašto kūrimo ir gražinimo.