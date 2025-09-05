Marijampolės savivaldybės administracija kartu su Nacionaliniu kraujo centru surengė kraujo donorystės akciją, kurios metu darbuotojai buvo kviečiami dovanoti kraujo. Prie iniciatyvos prisijungė 52 administracijos darbuotojai, net 19 iš jų kraują dovanojo pirmą kartą.
Nacionalinis kraujo centras Marijampolėje lankosi bent du kartus per mėnesį, tad kiekvienas norintis turi patogią galimybę tapti donoru. Meras Povilas Isoda prie akcijos prisidėjo jau 46-ąjį kartą.
„Bendraudamas su Nacionalinio kraujo centro darbuotojais, supratau, kad, kol galime, turime duoti kraujo – juk jo nuolat reikia. Tai paprastas, nieko nekainuojantis, bet gyvybes gelbstintis geras darbas. Tam nėra jokios alternatyvos, todėl kiekvienas turime suvokti, kad nuo mūsų priklauso kitų žmonių likimas,“ – tapti donorais ragino meras Povilas Isoda.
Nacionalinio kraujo centro donoro organizatorė Rimantė Vanagienė pasidžiaugė, kad marijampoliečiai yra vieni aktyviausių visoje Lietuvoje ir neretai pirmauja pagal kraujo dovanojimo mastus. Ji išreiškė viltį, kad Savivaldybės administracijos pavyzdys įkvėps ir kitas įmones bei organizacijas rengti panašias akcijas savo įstaigose. Nacionalinis kraujo centras yra pasirengęs atvykti pas visus, jei susiburia bent 40 norinčiųjų tapti donorais.
Kraujo poreikis išlieka didelis, o atsargos tirpsta sparčiai, todėl kviečiame marijampoliečius aktyviai dalyvauti donorystėje ir drauge kurti gyvybes gelbstinčią tradiciją.