Marijampolės savivaldybėje tęsiama kryptinga gyvenviečių infrastruktūros plėtra – įrengti nauji gatvių apšvietimai, kurie pagerins matomumą ir taip sukurs jaukesnę bei saugesnę aplinką gyventojams.
Ramunės gatvėje, Puskelnių kaime, pastatytos 37 atramos su moderniais 28 W LED šviestuvais, apšviesta 1,3 km gatvės atkarpa. Liepų gatvėje, Liucinavo kaime, sumontuota dar 10 atramų su LED apšvietimu, apšviečiant 455 metrų atkarpą.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda teigė, kad apšvietimo plėtra yra reikšminga visoms bendruomenėms – tiek miesto, tiek kaimiškųjų gyvenviečių. Anot jo, šviesios gatvės užtikrina didesnį eismo saugumą, suteikia pasitikėjimo pėstiesiems ir prisideda prie jaukesnės aplinkos.
Nauji šviestuvai yra taupūs, draugiški aplinkai ir pastebimai pagerina gyvenvietės vaizdą. Dėl jų vakariniai pasivaikščiojimai tampa malonesni, o eismas – saugesnis. Gyventojai gali jaustis ramiau ir patogiau grįžti namo.