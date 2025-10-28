Marijampolės savivaldybės tarybos Ūkio ir verslo vystymo bei Kontrolės komitetų nariai kartu su savivaldybės vicemeru Ričardu Bagdanavičiumi lankėsi UAB „Marijampolės šilumos tinklai“. Vizito tikslas – iš pirmų lūpų sužinoti, kaip sekasi įmonei po šilumos tiekimo veiklos perėmimo iš UAB „Litesko“.
Įmonės vadovas Ričardas Čėsna išsamiai pristatė, kaip vyko perėmimo procesas, su kokiais iššūkiais teko susidurti ir kokie sprendimai padėjo juos įveikti. Pirmieji mėnesiai pareikalavo daug darbo – reikėjo ne tik perimti veiklą, bet ir iš naujo kurti kai kurias sistemas, procesus bei komandą. Iš pradžių nerimą kėlė tai, kad dalis anksčiau dirbusių darbuotojų neliko dirbti, tačiau netrukus kolektyvą papildė nauji žmonės, įnešę šviežių idėjų. Dabar įmonė dirba darniai ir efektyviai, net nepasiekusi maksimalaus darbuotojų skaičiaus.
Buvo kalbėta ir apie tai, kad teko kurti naujas apskaitos, buhalterijos ir savitarnos sistemas. Vienas reikšmingiausių žingsnių – popierinių sąskaitų mažinimas, nes vien jų spausdinimas ir išsiuntimas kasmet kainuodavo apie 170 tūkst. eurų.
Vizito metu aptarta ir tai, kaip įmonė ieško naujų būdų taupyti bei efektyviau naudoti išteklius. Analizuojama, kaip optimizuoti skaitiklių nuskaitymo sistemą, kaip išnaudoti elektros kainų svyravimus – pigesnę elektrą kaupti, o pabrangus – parduoti. Svarstoma galimybė išnuomoti laisvas patalpas, kad jos generuotų papildomą naudą.
Tarybos nariai pažymėjo, kad tokie vizitai padeda geriau suprasti savivaldybės įmonių veiklą, jų kasdienius iššūkius ir planus. Marijampolės šilumos tinklai šiandien – tai įmonė, kuri ne tik susitvarkė su nelengvu veiklos perėmimo procesu, bet ir tvirtai žengia į priekį, ieškodama naujų, tvarių ir pažangių sprendimų mūsų krašto žmonių labui.