Vakar Marijampolės savivaldybėje svečiavosi ypatinga viešnia – mūsų kraštietė Miranda Jankauskienė, jau beveik du dešimtmečius gyvenanti Mėjo grafystėje, Airijoje, tačiau vis dar nuoširdžiai mylinti ir puoselėjanti ryšį su gimtine.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda ir vicemeras Ričardas Badganavičius šiltai priėmė Mirandą, o susitikimo metu tvyrojo tikra bendrystės dvasia. Pagrindiniai pokalbio tikslai – stiprinti ryšius su Airijoje gyvenančia Marijampolės diaspora bei atgaivinti bendradarbiavimą su Mėjo grafyste, Marijampolės partnere nuo 2017 metų, kai buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Mėjo grafystėje veikia aktyvi marijampoliečių bendruomenė, kuri vienija tautiečius, puoselėja kultūrą ir skleidžia Marijampolės vardą užsienyje. Susitikimo metu buvo dalijamasi prisiminimais apie anksčiau vykusius kultūrinius mainus, aptartos naujos idėjos bei ateities planai, kaip dar labiau suartinti Marijampolę ir jos žmones visame pasaulyje.
Marijampolė – tai ne vieta žemėlapyje, o jausmas širdyje, kuris mus visus jungia, kad ir kur būtume. Kviečiame visus užsienyje gyvenančius marijampoliečius užpildyti „Pasaulio marijampoliečio“ anketą – tai mūsų būdas išlaikyti gyvą ryšį su jumis, kur bebūtumėte.
Mums svarbūs visi marijampoliečiai, todėl siekiame bendradarbiauti su užsienio lietuvių bendruomenėmis, dalyvauti jų šventėse, atsiųsti mūsų šokių ar dainų kolektyvus pasirodyti užsienyje. Norime, kad ir užsienyje augantys marijampoliečių vaikai turėtų galimybę atvykti į stovyklas Marijampolėje, pažinti savo šaknis, kalbą ir miestą, iš kurio kilo jų šeima.
Kartu galime sukurti pasaulinį marijampoliečių tinklą, kuriame kiekvienas išliks svarbia Marijampolės dalimi – kad ir kur gyventų.
Anketą galite rasti ČIA.