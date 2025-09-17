Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį „čekiukų“ byloje visiškai išteisino Marijampolės tarybos narę Vaidą Pituškienę.
Teismas konstatavo, kad žemesnės instancijos teismas įrodymus vertino selektyviai, rėmėsi tik tam tikra jų dalimi, negretino jų tarpusavyje, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nuosprendį.
„Kolegija nusprendė priimti naują nuosprendį (…) išteisinti V. Pituškienę dėl visų nusikalstamų veikų, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimų ar baudžiamojo nusižengimo požymių“, – paskelbė teisėja Virginija Liudvinavičienė.
Šioje byloje buvo gauti du apeliaciniai skundai. Nuteistoji siekė išteisinimo ir nuosprendžio panaikinimo, o prokuratūra siekė, kad valstybės politikė būtų nuteista pagal visus kaltinimus, jai būtų skirta beveik dvigubai didesnė bauda, nei skyrė pernai gruodį nuosprendį paskelbęs Kauno apygardos teismas, ir metais būtų pailgintas terminas, per kurį ji negalėtų eiti pareigų.
Per posėdį paskelbta, kad prokuratūros skundas atmestas.
Apeliacinio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart.
ELTA primena, kad pernai gruodį Kauno apygardos teismas Marijampolės savivaldybės tarybos narę V. Pituškienę buvo pripažinęs kalta dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais, skyrė jai 7 tūkst. 500 eurų baudą ir atėmė teisę 3 metus būti išrinktai ar paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Baudžiamosios bylos duomenimis, V. Pituškienė 2019–2023 metais, eidama Marijampolės savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi ir siekdama asmeninės turtinės naudos sukčiaudama įgijo svetimą turtą.
Ji kaltinta, kad sąmoningai ir sistemingai klastojo tarybos narės išlaidų suvestines, jose pateikdama duomenis apie nepatirtas išlaidas kaip susijusias su tarybos nario veikla, pavyzdžiui, išlaidas už kurą ir t.t.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad kaltinamoji, savivaldybės buhalterijai pateikdama suklastotus finansinius dokumentus, apgaule įgijo Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusias lėšas.
Tačiau, Apeliacinio teismo vertinimu, nepasitvirtino versija, kad ši politikė sąmoningai rinko svetimus kasos kvitus už kurą, suvokė, kad prie tarybos narių suvestinių pateikė svetimus kasos čekius, siekdama gauti turtinės naudos.
Teismas padarė kitas išvadas
Apeliacinis teismas nustatė, kad kaltinime nurodytas V. Pituškienės įsigytas nešiojamasis kompiuteris ir modemas buvo naudojami vykdant savivaldybės tarybos nario veiklą, o šių įrenginių įsigijimo išlaidos buvo laikomos kompensuotinomis išlaidomis.
Tinkamomis išlaidomis Apeliacinis teismas pripažino ir kaltinime nurodytas 60 eurų išlaidas degalams, apmokėtas V. Pituškienės dukters ir žento banko kortelėmis, bei grynaisiais pinigais apmokėtas 10 eurų išlaidas, nes nebuvo paneigta, kad šios išlaidos yra susijusios su savivaldybės tarybos nario veikla.
Šioje byloje V. Pituškienei kaltinimai buvo pareikšti iš viso dėl 44 kasos kvitų už išlaidas degalams, tačiau apygardos teismui iš kaltinimo pašalinus 23 kasos kvitus kaip susijusius su savivaldybės tarybos nario veiklos išlaidomis, o apeliacinės instancijos teismui pašalinus dar 3 kasos kvitus, liko klausimas dėl 18 kasos kvitų (iš viso už 666 eurų), apmokėtų svetimomis banko kortelėmis, vertinimo.
Teisėjų kolegija sutiko, kad pasitvirtino faktas, jog keliolika atvejų savivaldybei buvo pateikti ne V. Pituškienės ar jos vyro apmokėti kasos kvitai, bet iš tos pačios degalinės panašiu laiku gauti kitų asmenų banko kortelėmis apmokėti kasos kvitai, tačiau tai nepatvirtina V. Pituškienės veiksmuose buvus sukčiavimo požymių.
„Nenustatyta, kad V. Pituškienė sąmoningai rinko svetimus kasos kvitus už degalus ir juos pateikė prie savivaldybės tarybos nario išlaidų suvestinių, siekdama apgaule iš savivaldybės administracijos gauti pinigines išmokas“, – paskelbė teismas. Jis mano, kad politikė neturėjo savanaudiškų tikslų pasipelnyti apgaulės būdu.
Apeliacinis teismas pažymi, kad, pradėjusi eiti savivaldybės tarybos nario pareigas, ji atsisakė priklausiusio beveik 1,6 tūkst. eurų atlyginimo, neprašė iš karto padengti išlaidų antram kompiuteriui įsigyti (tai padarė tik po kelių mėnesių, kai sugedo pirmasis kompiuteris), neprašė atlyginti kompensuotinų išlaidų už įsigytą telefono ryšio įrangą ir telefono ryšio paslaugas. Be to, V. Pituškienė, gavusi atsakymą iš Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, tą pačią dieną grąžino savivaldybės administracijai 1 tūkst. 116 eurų, t. y. beveik dvigubai didesnę sumą, nei ji buvo kaltinama pasisavinusi už svetimomis banko kortelėmis apmokėtus degalus.
Teisėsaugos pareigūnai tyrimo metu nustatė, kad neva patirtos išlaidos buvo apmokėtos pasinaudojus kitų asmenų banko kortelėmis.
V. Pituškienė ir jos advokatas tikino, kad kitų asmenų čekiai buvo pateikti per klaidą, Apeliacinis teismas šia versija patikėjo. Byloje yra pateikti degalinėje kurą pylusių vairuotojų, taip pat kaltinamosios šeimos narių čekiai už kurą. Yra čekių, kuriuose nurodoma ta pati diena, ta pati valanda ir minutė.
Lengvuosius automobilius vairavę vyrai, apklausti kaip liudytojai Kauno apygardos teisme, teigė, kad niekaip nėra susiję nei su pačia kaltinamąja, nei su Marijampolės savivaldybės taryba ar jos administracija.
Politikė anksčiau ėjo tuometinio Seimo nario konservatoriaus Andriaus Vyšniausko patarėjos pareigas apygardoje. A. Vyšniauskas taip pat sulaukė kaltinimų „čekiukų“ byloje einant Marijampolės rajono tarybos nario pareigas. Jis buvo nuteistas, nuosprendis dar neįsiteisėjo.
