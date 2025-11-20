Trečiadienį į Marijampolės savivaldybę atvyko žingeidūs Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos trečiokai, lydimi savo mokytojos Elvyros Vingelienės. Vos tik peržengę pastato slenkstį, jie akimirksniu įnešė gyvybės: juokas, smalsūs žvilgsniai ir nekantrumas susitikti su meru pripildė koridorius šiltos vaikų energijos.
Susitikimą pradėjęs meras Povilas Isoda papasakojo mokiniams apie savivaldybės kasdienybę – kokios sritys čia prižiūrimos, kaip priimami sprendimai ir kokie specialistai užtikrina sklandų savivaldybės gyvenimą. Trečiokai klausėsi plačiomis akimis, o netrukus užvertė merą klausimais.
Vaikus domino viskas: nuo to, kuo meras svajojo tapti vaikystėje, kokią mokyklą lankė, kaip šiemet bus puošiama Kalėdų eglė ar kuris kampelis Marijampolėje jam brangiausias, iki visiškai žavingų klausimų: koks mėgstamiausias dainininkas, kokiu žaislu labiausiai džiaugėsi vaikystėje, ar turi augintinių, kiek dukrai metų ir net… „Žalgiris“ ar „Rytas“?
Sėdėdami posėdžių salėje, vaikai pastebėjo įspūdingą sieną su Marijampolės vaizdu iš paukščio skrydžio. Išgirdęs, kad ji trečiokams patinka, meras pakvietė patyrinėti miesto vaizdą, atpažinti matomus objektus ir kartu aptarė, ką šis vaizdas pasakoja apie miestą.
Vėliau mokiniai apsilankė mero kabinete, o drąsiausieji netgi pasėdėjo mero kėdėje. Meras papasakojo apie mero regalijas, „Auksines krivūles“, pasidalijo darbo užkulisiais ir kantriai atsakė į dar kilusius vaikų klausimus.
Susitikimo pabaigoje trečiokai pasivaišino saldainiais, įsiamžino bendroje nuotraukoje ir išėjo palikdami po savęs šiltą šurmulį, kuris praskaidrino apniukusią dieną.