Lapkričio 7 d. Vilkaviškio kultūros centre vyko šventinis vakaras, skirtas mėgėjų teatro „Gluosnė“ 15 metų jubiliejui.
Šventės metu įteiktos „Auksinės gluosnio šakelės“ nominacijos – jomis padėkota aktoriams, bičiuliams ir visiems, kurie per penkiolika metų buvo šalia, augo ir kūrė kartu su teatru.
Vakaro metu nebuvo tradicinio spektaklio – režisierė Daiva Kasulaitienė kvietė žiūrovus pabūti drauge, prisiminti nueitą kelią, pasidalyti šiluma ir bendryste. Pasak režisierės, šis vakaras buvo skirtas ne tik teatrui, bet ir jo žiūrovams – tiems, kurie visus metus palaikė, plojo ir tikėjo mėgėjų teatro galia.
Renginyje dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė, kuri sveikino teatro kolektyvą su gražiu jubiliejumi ir įteikė Mero padėką režisierei Daivai Kasulaitienei bei visiems aktoriams už ilgametį kūrybinį darbą, nuoširdumą ir meilę teatrui bei žmonėms.
Prie sveikinimų prisidėjo ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnysis specialistas Artūras Blauzdžiūnas.
„Teatras gyvuoja dėl žmonių, kurie kuria iš širdies. Ačiū jums už penkiolika metų kūrybos, už nuoširdumą, už emocijas, kurias dovanojate žiūrovams. Tegul jūsų kūrybinis kelias ir toliau būna sėkmingas, kupinas įkvėpimo bei naujų, prasmingų vaidmenų,“ – linkėjo vicemerė Daiva Riklienė.
Per penkiolikos metų kūrybinį laikotarpį „Gluosnė“ sukūrė ne vieną įsimintiną darbą, džiuginusį ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos meno mėgėjus. Kolektyvas aktyviai dalyvavo respublikinėse teatro apžiūrose, kuriose spektaklis „Kapinių klubas“ buvo įvertintas kaip geriausia užsienio autoriaus kūrinio interpretacija, o aktoriai pelnė geriausio antraeilio vaidmens nominacijas tiek moterų, tiek vyrų kategorijose.