Nors švarą namuose mėgsta visi, visgi jų tvarkymas reikalauja ne tik noro, bet ir laiko, todėl dažnas šį procesą kartais stengiasi ir atidėti. Neretai laukiame savaitgalio ar laisvesnės dienos, kad galėtume sutvarkyti visus namus vienu metu, tačiau tokia praktika gali ne tik reikalauti daug jėgų, bet ir neužtikrina kasdienio švaros jausmo. Išeitis paprasta – užuot imantis didelių tvarkymosi maratonų, darbus galima suskirstyti į mažus, reguliarius veiksmus.
Prekybos tinklas „Lidl“ dalinasi paprastais ir naudingais patarimais, kurie padės palaikyti švarą ir tvarką namuose kasdien, o priemonėms įsigyti pakaks ir minimalaus biudžeto.
„Šiandien visi gyvename greitu tempu, todėl namų tvarkymui kartais pritrūksta laiko. Visgi svarbu žinoti, kad namų švara neturėtų tapti varginančiu procesu – paskirsčius darbus efektyviai, lieka laiko tiek šeimai, tiek pomėgiams. Be to, švara nėra vien estetikos klausimas – išvalyta skalbimo mašina ar indaplovė reiškia ilgesnį tarnavimo laiką, o gaivesnis oras namuose gali užtikrinti geresnę savijautą. Svarbiausia atrasti sau tinkamiausią tvarkymosi būdą, o tam nebūtina rinktis brangių priemonių – svarbu atrasti kokybiškas ir nebrangias, tačiau veiksmingas valymo priemones, kurios gali palengvinti tvarkymosi procesą namuose – valymo produktai už žemą kainą gali būti lygiai tokie pat veiksmingi“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Laikmačio metodas ir mažų užduočių paskirstymas
Užtikrinti švarą ir tvarką namuose gali būti paprasta, jei kasdien tam skirsite bent keletą minučių savo laiko. Pavyzdžiui, namus suskirstysite į zonas – toks būdas padeda išvengti ilgų generalinių valymų, kurių metu daugelis praranda motyvaciją. Kiekvieną dieną skiriant dėmesio vis kitai namų erdvei, pavyzdžiui, pirmadienį virtuvei, antradienį svetainei, trečiadienį miegamajam ir t.t., palaipsniui sutvarkysite visas namų erdves neužtrunkant keletą valandų per dieną.
Dar vienas efektyvus būdas – laikmačio metodas. Skyrus 10-15 minučių per dieną ir užsistačius laikmatį, galima atlikti nedidelius darbus, kurie nevargina, tačiau juos atlikus namai tampa akivaizdžiai švaresni ir tvarkingesni. Ribotas laikas motyvuoja dirbti greičiau, o trumpi seansai tampa įpročiu.
Jei vien nuo minties apie generalinį valymą pašiurpsta oda, verta išbandyti penkių mažų užduočių per dieną principą. Tai gali būti tokie paprasti dalykai kaip stalviršio nuvalymas, šiukšlių išnešimas, indų išplovimas, grindų siurbimas ir plovimas ar drabužių surinkimas nuo kėdės.
Taip pat verta išbandyti greitą vakaro švaros „atkūrimą“ – skirti vos 5-10 minučių prieš miegą pagrindinių paviršių valymui ar daiktų sudėjimui į vietą – ryte namai bus tvarkingesni, dieną pradėsite maloniau.
Tvarkingi namai be didelių išlaidų
Namų tvarkymas neįsivaizduojamas be veiksmingų buitinės chemijos priemonių, o renkantis jas atsakingai galima ne tik palengvinti kasdienius darbus, bet ir išvengti didelių išlaidų.
„Siekiant palaikyti švarą, svarbu rinktis efektyvias, konkretiems paviršiams skirtas, priemones. Namuose nebūtina turėti gausybės buteliukų – užtenka kelių kokybiškų ir veiksmingų produktų. Pavyzdžiui, universalus paviršių valiklis kasdieniam naudojimui, specializuotos priemonės kalkėms ir riebalams – pagrindinis rinkinys, kuris padeda palaikyti švarą be didelių išlaidų ar pastangų“, – akcentuoja „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė.
Dar viena dažna klaida – perteklinis priemonių naudojimas. Skalbimo miltelių ar valiklių dažnai sunaudojama daugiau, nei rekomenduojama, nors tai nesuteikia geresnio rezultato. Priešingai – taip greičiau ištuštėja pakuotės, o kartais net lieka nepageidaujamų nuosėdų. Atsakingai dozuojant pagal gamintojo rekomendacijas, priemonės tarnauja ilgiau, o kasdienis tvarkymasis tampa ir paprastesniu, ir taupesniu.
Siekiant užtikrinti, kad klientai galėtų įsigyti kokybiškų buitinės chemijos priemonių už žemą kainą, „Lidl“ ypatingą dėmesį skiria savo privačių prekės ženklų produktams.
„Išlaikyti patrauklią šių prekių kainą padeda tai, kad privačių prekės ženklų produktus užsakome itin dideliais kiekiais kartu su visa „Lidl“ grupe , kuri valdo daugiau nei 12 000 parduotuvių visame pasaulyje. Be to, šie produktai yra pigesni, nes į jų kainą neįtraukiami papildomi rinkodaros kaštai. Taip galime užtikrinti, kad klientai galėtų įsigyti itin kokybiškas tvarkymosi priemones už žemą kainą. Taip pat pirkėjams siūlome ir gerai žinomų prekių ženklų asortimentą, kad kiekvienas rastų savo mėgstamas priemones – joms taip pat siekiame užtikrinti žemą kainą rinkoje“, – sako L. Skersytė.
