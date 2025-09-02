Vos už dviejų kilometrų nuo Marijampolės centro, kairiajame Šešupės krante, įsikūręs Mokolų kaimas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip paprasta priemiesčio gyvenvietė. Tačiau ši vietovė turi daug daugiau – čia susipina keli šimtmečiai istorijos, legendos, žmonių prisiminimai ir dabarties bei ateities vizijos.
Vieną seniausių apylinkių gyvenviečių sukrėtė maras
Mokolai yra viena seniausių Marijampolės apylinkių gyvenviečių, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1683 metais. Per daugiau nei tris su puse šimtmečio kaimas išgyveno klestėjimo ir nuosmukio laikotarpius, maro ir socialinius sukrėtimus, sovietmečio permainas, ir šiandien, atsinaujinęs, žengia koja kojon su miestu.
Kaimo pavadinimo kilmė nėra iki galo aiški, tačiau manoma, kad ji gali būti susijusi su dvaro šeimininkų pavarde arba senais vietovardžiais. XVII–XVIII amžiais Mokolai buvo dvaro žemės, aplink kurias kūrėsi valstiečių sodybos. Pagrindinė pragyvenimo šaka tradiciškai buvo žemdirbystė.
1886 metais šis kaimas dar buvo nedidelis – gyventojų skaičius siekė 326 žmones. 1905 metų liepos 11 dieną Mokolų darbininkai surengė dvaro streiką, vieną iš to meto socialinių sukrėtimų, liudijančių siekį geresnių gyvenimo sąlygų.
Vienas garsiausių padavimų mena didįjį marą, siautusį 1708–1711 metais. Pasakojama, kad beveik visi kaimo gyventojai ir gyvuliai mirė, liko tik viena piemenė, kurios, kaip tikima, gyvybę saugojo dieviška galia. Šis padavimas iki šiol perduodamas iš lūpų į lūpas, suteikdamas Mokolams mistikos ir senuosius laikus primenančios dvasios.
Sovietmečio periodas – kolūkio gyvenimas
Po Antrojo pasaulinio karo Mokolai virto svarbiu kolūkio centru. 1949 metais čia įsteigta biblioteka tapo kultūriniu židiniu, veikė mokykla, kurioje mokėsi ne viena kaimo vaikų karta.
Nors kolektyvizacija ne vienam paliko skaudžių prisiminimų, bendruomeniškumas neblėso – žmonės jungėsi šventėms, talkoms, kultūros renginiams, rūpinosi savo kaimo gerove.
Dabartis – tarp tradicijos ir modernybės
Šiandien Mokolai – modernus priemiestis, kuriame gyvena daugiau kaip tūkstantis žmonių. Kaimas ne tik plečiasi, bet ir tampa patogesnis gyventi: veikia Mokolų progimnazija, moderni Suvalkijos sveikatos klinika, o pietinėje kaimo dalyje stovi šv. Jono Pauliaus II koplyčia – jauki vieta bendruomenės susibūrimams.
Šalia gyvenvietės veikia metalo apdirbimo įmonės „Stevila“ ir „Mokana“, suteikiančios darbo vietų, todėl Mokolai nėra vien tik gyvenamoji zona – čia vyksta ir intensyvi ekonominė veikla.
2023 metais kaimas šventė net dvi reikšmingas sukaktis: 340-ąjį gimtadienį ir bendruomenės veiklos 20-metį.
Šventė prasidėjo mišiomis koplyčioje, o prie mokyklos pastatytas stogastulpis tapo laiko tėkmės simboliu. Renginio metu dalyvavę kaimo žmonės dalijosi prisiminimais, dainavo ir vaišinosi – tokie momentai stiprina bendruomenės tapatybę ir pasididžiavimą Mokolų vardu.
Mokolų kaimo išskirtinumą formuoja ir jo ilgametė kultūrinė ir pramoginė tradicija. Dar visai neseniai ši vietovė garsėjo kaip pagrindinis Marijampolės jaunimo traukos centras – klubas „Lūna“ buvo ne tik vieta, kurioje skambėjo populiariausia muzika ir lankėsi garsiausi diskožokėjai, bet ir erdve, kurioje gimė naujos pažintys, mezgėsi draugystės, kūrėsi ištisų kartų prisiminimai.
Į vakarėlius čia rinkdavosi jaunimas iš įvairių Lietuvos miestų, tad Mokolai tam tikru metu buvo visos šalies jaunimo kultūros epicentru.
Vyresnieji gyventojai su nostalgija prisimena laikus, kai toje pačioje erdvėje, dar prieš atsirandant „Lūna“ klubui, skambėjo ne tik diskotekų ritmai, bet ir vyko šokių vakarai suaugusiems – tuomet vieta atliko bendruomenės centro vaidmenį.
Laikui bėgant, pasikeitė ir poreikiai, ir pati erdvė. Šiandien buvęs klubas įgavęs naują veidą – jis virto šeimoms bei ramesnio laisvalaikio ieškantiems žmonėms pritaikyta zona. Svečių namai suteikia galimybę apsistoti, restoranas kviečia pasimėgauti jaukia atmosfera ir skaniu maistu, o boulingas ir pramogų zona leidžia čia leisti laiką ne tik jaunimui, bet ir vaikams bei vyresniems. Tai tarsi natūrali vietos evoliucija – iš naktinio šurmulio centro ji tapo universalia erdve, kurioje dera praeities atmintis ir šiuolaikiniai poreikiai.
Taip Mokolai išlaiko savo unikalumą: čia susipina istorija, kultūra ir bendruomeniškumas, o vietos transformacija atspindi platesnę tendenciją – kaip keičiasi supratimas apie laisvalaikį ir kokias formas įgyja bendruomenės susibūrimai šiandien.
Infrastruktūros atnaujinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas
Mokolai sparčiai gražėja: atnaujinamos gatvės, tiesiami modernūs pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengiamas gatvių apšvietimas bei lietaus nuotekų sistema. Vandentiekio ir nuotekų tinklai užtikrina geresnę gyvenimo kokybę.
Sutvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatviai ir vaikų žaidimų aikštelės drauge su žaliomis poilsio erdvėmis sudaro patogią bei draugišką aplinką.
Šešupės pakrantėje įrengti rekreaciniai takai, poilsio zonos, suoliukai ir apžvalgos aikštelės skatina gyventojus daugiau laiko praleisti gamtoje ir bendruomeniškai veikti.
Vienas ryškiausių pokyčių – Šešupės gatvėje įsikūręs miesto elitas, kur statomi modernūs, erdvūs namai su vaizdu į upę.
Ši nauja statyba kuria kontrastą su senosiomis sodybomis, liudijančiomis kaimo tradicijas ir istoriją. Verslininkų, politikų ir pasiturinčių šeimų pasirinktas Mokolų kaimas įgauna prestižo ir tampa patrauklia, išskirtine gyvenamąja vieta.
Mokolai išlaiko autentišką Suvalkijos kraštovaizdį: derlingi laukai, žalios pievos, Šešupės slėnis. Senos sodybos su sodais primena praeitį, o nauji gyvenamieji namai padeda kaimui augti ir pritraukti jaunus žmones. Čia galima rasti pusiausvyrą tarp ramybės, gamtos ir miesto infrastruktūros patogumo.
Vietos bendruomenė aktyviai organizuoja talkas, kultūrinius renginius ir istorinius minėjimus, puoselėdama ne tik praeities atmintį, bet ir ateities viziją. Mokolai jau seniai nebėra tik paprastas kaimas – tai gyva, nuolat besikeičianti bendruomenė.
Ateities perspektyvos
Mokolai turi aiškias augimo galimybes. Gyventojų skaičius per šimtmečius išaugo kelis kartus ir artimiausiais dešimtmečiais šis augimas tikėtina tęsis.
Modernėjanti infrastruktūra, patogi geografinė padėtis ir aktyvi bendruomenė daro kaimą patraukliu tiek seniesiems gyventojams, tiek naujiems atvykėliams.
Nors šiandien Mokolai dar išlaiko kaimo statusą, ateityje jie gali tapti neatskiriama Marijampolės dalimi – gyvąja jos šiaurine arterija, kur susipina praeitis, dabartis ir ateitis.