Pietų Lietuvos švietimo žemėlapyje Marijampolės regioninis STEAM centras – išskirtinė vieta, kur mokslas, technologijos, inžinerija, menai ir matematika tampa ne teorija, o gyvu atradimo procesu. Įsikūręs Mykolo Romerio universiteto (MRU) Sūduvos akademijoje, jis suburia mokinius, studentus, pedagogus ir tyrėjus bendram tikslui – kurti ateities kompetencijas jau šiandien. Čia veikianti moderni infrastruktūra ir atviros kūrybos erdvės kviečia tyrinėti, kurti bei praktiškai taikyti žinias, paverčiant idėjas realiais sprendimais.
Galbūt esate girdėję apie STEAM – tai trumpinys, žymintis penkias sritis: mokslą, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Visgi tai ne vien disciplinos. STEAM – tai visų pirma požiūris, kuriame svarbiausia kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir gebėjimas spręsti kompleksines problemas.
Regioninis centras, jungiantis technologijas, mokslą ir praktiką
Marijampolės regioninis STEAM centras, įkurtas 2021-aisiais, jau tapo traukos tašku penkių savivaldybių – Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir Šakių – mokiniams bei pedagogams. Kasmet čia apsilanko apie 7000 smalsių mokinių ir 1500 mokytojų, norinčių plėsti savo žinias pasitelkiant inovatyvius didaktinius metodus.
Centre veikia trys laboratorijos – gamtamokslinė, mechatronikos/IT bei kūrybiškumo ir medijų – ir atviroji „FabLab“ erdvė, skirta eksperimentams ir kūrybai. Mokytojams čia rengiami praktiniai mokymai, padedantys integruoti STEAM filosofiją į įvairių dalykų pamokas.
Marijampolės regioninis STEAM centras – vienintelis tokio pobūdžio pietų Lietuvoje, šalia kitų šešių regioninių ir trijų metodinių centrų, veikiančių visoje šalyje.
„STEAM ugdymas mūsų centre – tai ne tik žinios, o kryptingas pažinimo ir kompetencijų ugdymo procesas, kuriame mokiniai ir mokytojai kartu auga tyrinėdami, kurdami ir ruošdamiesi ateities profesijoms. Tai erdvė, kurioje idėjos įgauna formą, o ateitis – prasideda jau šiandien,“ – dalijasi Marijampolės regioninio STEAM centro vadovė Vaida Pituškienė.
Naujos galimybės: inovacijos ir partnerystė rengiant pedagogus
Nuo 2024-ųjų mokslo metų pradžios Mykolo Romerio universiteto (MRU) Sūduvos akademijoje veikiantis STEAM centras tapo reikšminga jungtimi tarp regiono ir nacionalinės pedagogų rengimo sistemos. Tai paskatino gerąsias STEAM metodikas integruoti plačiau, stiprinant MRU regioninę misiją ir visos šalies švietimo ekosistemą.
„Sūduvos regionas, turintis stiprų ekonominio augimo potencialą ir strategiškai svarbią padėtį, tampa visos Lietuvos „sausumos uostu“. Tai didina ir mokslo inovacijų bei aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį,“ – pažymi MRU rektorė prof. Inga Žalėnienė.
2024-ieji atnešė ir daugiau reikšmingų pokyčių pedagogų rengimo srityje: Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas ir Vilniaus kolegija įgijo Konsoliduoto pedagogų rengimo centro statusą. Keturios aukštosios mokyklos pradėjo dirbti pasidalintos lyderystės principu – tai naujas partnerystės modelis, padedantis spręsti pedagogų trūkumo ir ugdymo kokybės iššūkius.
MRU Sūduvos akademija: metodikos ir ilgalaikiai pokyčiai
MRU neurodidaktikos projektų vadovė dr. Aušra Kolbergytė, kuruojanti Konsoliduoto pedagogų rengimo centro veiklą MRU, dalijasi, kad Marijampolės regioniniame STEAM centre planuojama plėtoti naujas mokymo(si) metodikas. Tikimasi, jog čia gimstančios idėjos suteiks ugdymo procesui daugiau kūrybiškumo ir praktinio pritaikomumo.
Taip pat ketinama vystyti bendradarbiaujantį mokyklų tinklą, kuriame skirtingos ugdymo įstaigos dalinsis patirtimi ir kurs modernų, į vaiką orientuotą ugdymą. Tokia partnerystė, tikimasi, sustiprins pedagogų bendruomenę ir leis kurti tvarias, praktikoje veikiančias švietimo naujoves.
Tyrimai, paremti mokslu: neurodidaktikos svarba
MRU įsikursiančiame Neurodidaktikos centre bus vykdomi moksliniai tyrimai, apimantys edukacinių simuliacijų poveikio ir besimokančiųjų pažintinių funkcijų matavimus.
„Taip pat atsižvelgiant į aktualų visuomenės psichinės sveikatos stiprinimo poreikį, šiuo metu yra rengiami projektai, siekiant tyrinėti mokymo proceso dalyvių psichologinį atsparumą ir rekomenduoti empiriškai patikrintus sveikesnius savireguliacijos metodus,“ – dalijasi būsimo MRU Neurodidaktikos centro vadovė dr. Aušra Kolbergytė.
Tyrimai bus vykdomi pasitelkiant modernią infrastruktūrą – nuo edukacinių stebėjimo erdvių iki virtualios realybės technologijų.
Ši sinergija tarp Konsoliduoto pedagogų rengimo centro ir Marijampolės regioninio STEAM centro veiklų prisidės prie švietimo paslaugų tobulinimo, kurios bus pagrįstos moksliniais įrodymais, inovatyviais sprendimais ir skatins mokinių bei mokytojų motyvaciją įsitraukti į mokymosi procesą. Tai – tvirtas žingsnis link ateities švietimo, kuriame mokymasis tampa įkvepiančia patirtimi.