Naujai verslo konsultacijų platformai – sėkmingas startas

Neseniai startavusi verslo konsultacijų platforma „idialogue Verslas” smulkiajam ir vidutiniam verslui siūlo naują paslaugą, kuri gali padėti tokio dydžio įmonėms sparčiau augti. Anksčiau, norint gauti trūkstamų žinių savo veiklos vystymui, reikėdavo kreiptis į įvairias konsultacijų įmones – paslaugų įkainiai ne visada būdavo įkandami, o surasti tinkamą pagalbą gerokai užtrukdavo.

Platforma „idialogue Verslas” siūlo kitokį sprendimą. Smulkusis ar vidutinis verslas, kreipęsis per platformą dėl konsultacijos, atsakymą gauna vos per dvi darbo dienas. Be to, renkasi iš kelių pasiūlymų vienu metu, turint galimybę juos tarpusavyje palyginti ir išsirinkti geriausiai įmonės poreikius atitinkantį sprendimą.

Padėjo atgauti skolą ir suteikė naujų žinių

Kad verslo konsultacijų teikimas tokiu modeliu yra patraukli ir naudinga paslauga, patvirtina ir pirmosios sėkmės istorijos. Viena iš jų – Eglės Šlipaitytės, reklamos agentūros „Children” partnerės ir kūrybos strategės, kuriai teko susidurti su nemokiu klientu.

Kaip vieną iš svarbiausių tokios paslaugos verčių ji išskiria konsultacijos metu gautas žinias, kurias ateityje galės pritaikyti pati, jei vėl tektų susidurti su panašia situacija:

– Tokia paslauga galėtų būti naudinga tiems, kurie dirba laisvai samdomą darbą ar turi nedidelę įmonę, nes tokie žmonės bijo didelių paslaugos kaštų. Ši baimė yra nepagrįsta, nes su verslo ekspertu tikrai galima susitarti dėl priimtinos investicijos. Visgi didžiausia vertė, kurią klientai gali gauti – žinojimas, kokios priemonės galėtų padėti panašiose situacijose ateityje. Jei situacija kartotųsi, man jau nebūtinai prireiktų konsultacijos, nes aš pati žinosiu, kokiomis teisinėmis priemonėmis apsisaugoti ir kaip spręsti iškilusią problemą.

Ne teorija, o praktika grįstas konsultavimas

Dar viena sėkmės istorija – iš „Tauri Look” įkūrėjos Aidos Baranauskaitės lūpų. Atlikusi visus bazinius verslo steigimo ir plėtros darbus, ji pajuto, kad metas ieškoti profesionalios pagalbos. Savamoksliškų marketingo žinių verslo plėtrai jau nebepakako ir reikalingą konsultantą ji surado per „idialogue Verslas” platformą. Paklausta, ką labiausiai vertina visame procese, ji pabrėžė pasirinktos ekspertės profesionalumą:

– Konsultantė padarė labai gerus veiksmus dar iki pačios konsultacijos – atsiuntė 15-20 klausimų, kurie yra esminiai vystant verslą, ir pareikalavo dar iki susitikimo pagalvoti apie atsakymus. Konsultacijos metu ekspertė atėjo su objektyviu grįžtamuoju ryšiu, kaip išorės žmogus žiūrėdama į mūsų socialinius tinklus ir elektroninę parduotuvę. O svarbiausia, kad ekspertė ne teoretikė – ji dirba tame ir dalinasi ne knygose ar blog’uose perskaitytomis įžvalgomis, bet per savo patirtį įgytose.

Verslo konsultacijų platforma „idialogue Verslas” kviečia smulkųjį ir vidutinį verslą išbandyti šią paslaugą ir sėkmingai išspręsti iškilusias problemas su ekspertų praktikų pagalba. Daugiau informacijos apie paslaugą ir ekspertus rasite https://verslas.idialogue.lt