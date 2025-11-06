Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje prasideda dideli pokyčiai – beveik 1,5 mln. eurų vertės projektai, kurie pakeis mokyklą neatpažįstamai. Tai – investicija į vaikų ateitį, jų ugdymo kokybę ir mokytojų darbo aplinką.
Iki 2026 m. rugsėjo planuojama visiškai atnaujinti svarbiausias mokyklos erdves. Sporto ir renginių salės taps šiuolaikiškos, jaukios, pritaikytos tiek pamokoms, tiek bendruomenės renginiams. Koridoriai bus atverti šviesai – jie virs ne tik praėjimais, bet ir vietomis, kur galima atsipūsti ir bendraujant praleisti pertrauką.
Didelis dėmesys skiriamas mokinių patogumui – visi tualetai bus atnaujinti, o vidinis ir išorinis mokyklos kiemai taps moderniomis, saugiomis, kūrybiškumą skatinančiomis erdvėmis. Čia atsiras naujos dangos, krepšinio aikštelė, lauko klasė, kurioje vaikai galės mokytis gryname ore.
Tuo pat metu bus pakeisti seni langai, kad mokykla būtų šiltesnė, ekonomiškesnė ir šviesesnė. Taip pat bus įsigyta naujų baldų ir įrangos, leisiančių mokytojams taikyti modernesnius mokymo metodus, o mokiniams – mokytis patogiau ir jaukiau.
„Modernizuodami švietimo įstaigas, investuojame ne į sienas, o į ateitį – į mūsų vaikų galimybes. Jono Totoraičio progimnazijos atnaujinimas yra viena iš daugelio planuojamų iniciatyvų, kurios keičia Marijampolę iš esmės. Siekiame, kad švietimo įstaigos būtų modernios, tvarios ir atitinkančios šiuolaikinio ugdymo poreikius. Tai ilgalaikė ir kryptinga investicija,“ – sako Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis.
Ir tai tik pradžia – panašios investicijos laukia ir kitų Marijampolės švietimo įstaigų. Žengiamas žingsnis į priekį – kuriama moderni, patraukli ir įkvepianti mokykla kiekvienam vaikui.