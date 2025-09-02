Naujausia informacija apie Roko Jokubaičio traumą – po Tamperėje atliktų tyrimų diagnozuota kairiojo kelio raiščių trauma. Be krepšinio įžaidėjas turėtų praleisti mažiausiai 6 mėnesius.
Artimiausiu metu R. Jokubaitis vyks į Miuncheną, kur ir bus tęsiamas tolimesnis gydymas, kuris vyks koordinuotai, drauge su „Bayern“ organizacija ir asociacija „Lietuvos krepšinis“.
Linkime Rokui stiprybės ir tariame ačiū už atiduotą visą širdį šios vasaros bei Europos čempionato metu.
Jokubaitis susižeidė kelį rungtynių su Suomija ketvirtojo kėlinio pradžioje.
Šaltinis: Asociacija „Lietuvos krepšinis”