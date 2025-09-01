Rugsėjo 1-osios rytą Vilkaviškio rajono švietimo įstaigose tvyrojo šventinis šurmulys – kiemai prisipildė vaikų balsų, gėlių žiedų ir jaudulio, o mokyklų klasėse vėl nuskambėjo pirmasis skambutis. Šiuos mokslo metus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose pradėjo 4 702 mokiniai. Iš jų – 1 112 ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Kai kuriems tai pirmieji žingsniai ugdymo kelyje, kiti sugrįžo jau pažįstamu keliu, tačiau visus jungia bendras tikslas – siekti žinių ir tobulėti.
Vilkaviškio miesto mokyklų bendruomenės šiemet mokslo metų pradžią pasitiko Šv. Mišiomis Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje. Kadangi miesto ugdymo įstaigos sutarė šiemet bendros šventės Dr. Jono Basanavičiaus aikštėje neorganizuoti, po Mišių mokiniai ir mokytojai rinkosi į savo mokyklas.
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka lankėsi Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, kur sveikino bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia. Šventės metu meras įteikė padėkas dviem gimnazijos darbuotojams – kompiuterinių sistemų specialistui Antanui Budriui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, šiuo metu laikinai einančiai gimnazijos direktoriaus pareigas, Danutei Voitiuk. Abu darbuotojai pagerbti už atsakingą ir kruopštų darbą, užtikrinant sklandų informacinių technologijų veikimą brandos egzaminų metu bei kasdienėje gimnazijos veikloje.
„Šiandien į klases sugrįžta ne tik mokiniai – kartu grįžtame ir mes visi: mokytojai, tėvai, visi, kurie prisidedame prie vaikų ugdymo. Linkiu, kad naujieji mokslo metai būtų ne tik pažymėti gerais rezultatais, bet ir taptų laiku, kai augame – kaip žmonės, kaip bendruomenės, kaip visuomenė. Tegul šie metai atneša daugiau pagarbos, supratimo, susikalbėjimo ir pasitikėjimo vieni kitais“,- linkėjo meras.
Mokslo metų pradžios šventės taip pat vyko kitose rajono mokyklose, kur švietimo bendruomenę sveikinti vyko Savivaldybės vadovai.
Vicemerė Daiva Riklienė dalyvavo Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokslo metų pradžios šventėje, kur sveikino bendruomenę su nauja pradžia. Ji akcentavo švietimo bendruomenės svarbą ir linkėjo, kad kiekviena mokslo metų diena būtų kupina ne tik žinių, bet ir žmogiško ryšio, nuoširdžių pastangų bei pasitikėjimo vieni kitais. Šventės metu vicemerė įteikė padėką Teresei Narkauskienei – Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijos matematikos mokytojai – už ilgametį, nuoširdų ir atsakingą darbą su mokiniais, jų rengimą pasiekimų patikrinimams bei brandos egzaminams, pagalbą kolegoms ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veiklose.
Vėliau vicemerė dalyvavo ir Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus šventėje, kur kvietė mokinius drąsiai rinktis profesinį kelią ir kurti savo ateitį čia – savo krašte.
Vicemeras Joris Juškauskas šią dieną lankėsi Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijoje bei jos Bartninkų skyriuje. Jis linkėjo mokiniams būti atviriems naujoms patirtims, drąsiai priimti iššūkius ir prisiminti, kad prasmingi rezultatai gimsta tik bendromis pastangomis.
Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas lankėsi Kybartuose, kur miesto aikštėje sveikino susirinkusią Kybartų miesto švietimo bendruomenę, mokinius ir jų tėvelius su naujų mokslo metų pradžia. Mokinimas jis linkėjo kryptingo judėjimo užsibrėžtų tikslų link, o mokytojams – įkvėpimo, kantrybės ir sėkmingo bendradarbiavimo su vaikais bei jų šeimomis.
Dar kartą visiems rajono mokiniams linkime, kad visos jūsų pastangos būtų vainikuotos sėkme, o šie metai taptų turtingi ne tik žiniomis, bet ir nuoširdžiomis draugystėmis bei gražiomis bendrystės akimirkomis.