Birželio 18 dieną 18 val. kino teatre „Spindulys“ prasideda vasaros kino sezono „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ atidarymas su daugybę kino apdovanojimų visame pasaulyje susižėrusiu režisierės Saulės Bliuvaitės filmu „Akiplėša“.

Filmas artėjančiuose Lietuvos nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ nominuotas net dvylikoje kategorijų, tarp kurių metų geriausias ilgametražis vaidybinis kino filmas, geriausias režisieriaus darbas ir geriausias aktorės vaidmuo (Ieva Rupeikaitė, Vesta Matulytė).

Po pasaulinės premjeros prestižiniame Lokarno kino festivalyje, kur „Akiplėša“ laimėjo pagrindinį apdovanojimą ir dar tris prizus, filmas apkeliavo dar per 70 festivalių, pelnė daugiau kaip 15 apdovanojimų. Filme pasakojama apie dvi į paauglystę žengiančias merginas, kurios svajoja ištrūkti iš nykaus industrinio rajono. Marijampolės apskrities gyventojai ir svečiai turės galimybę ne tik pasimėgauti geru lietuvišku kinu, bet ir padiskutuoti su vakaro svečiais – filmo „Akiplėša“ kūrybinės komandos nariais.

Projekto „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ tikslas yra atliepti intelektualaus Lietuvos kino, ugdančio kultūrinį žmonių sąmoningumą, poreikį Marijampolės apskrities gyventojams. Projektu siekiama edukuoti žiūrovus, didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę bei kultūrinę atskirtį teikiant aukštos kokybės paslaugas. Šia programa siekiama populiarinti tiek pripažintų, tiek ir neatrastų kino kūrėjų darbus bei pristatyti naujausias kino tendencijas, supažindinti žiūrovus su kino meno kūrimo ypatybėmis bei kalbėti Lietuvos visuomenei aktualiomis temomis. Tuo pačiu tai – puiki priemonė suburti Marijampolės miesto ir apskrities bendruomenę.

„Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ seansai vyks birželio–rugsėjo mėnesiais. Šių metų kino programoje – nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ nominuoti filmai: režisieriaus Igno Miškinio komedija „Pietinia kronikas“ (keturiolika nominacijų), režisierės Saulės Bliuvaitės drama „Akiplėša“ (dvylika nominacijų), režisieriaus Lauryno Bareišos drama „Sesės“ (dešimt nominacijų), režisierės Aistės Stonytės dokumentinis filmas „Mamutų medžioklė“ (keturios nominacijos), režisierės Agnės Marcinkevičiūtės filmas „Mūza“ (trys nominacijos) ir režisieriaus Andriaus Lekavičiaus dokumentinis filmas „Kernagis“. Filmai peržiūroms po atviru dangumi buvo atrinkti pagal tokius kriterijus kaip aukštas meninis lygis, pripažinimas, patrauklus pateikimas, edukaciniai aspektai, nagrinėjamos aktualios temos.

Po visų filmų peržiūrų vyks diskusijos su kino profesionalais, savo srities specialistais: kino kritikais, kūrėjais (režisieriais, aktoriais, prodiuseriais, kitais kūrybinės komandos nariais), psichologais ar kitais svečiais, atsižvelgiant į filmo tematiką. Renginys „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ suteiks galimybę gyventojams artimiau pažinti lietuvišką intelektualų kiną, pagilinti žinias apie kino industriją ir kino meną, taip pat suteiks galimybę pabendrauti su kino kūrėjais, užduoti jiems klausimus.

„Spindulio“ kinas po atviru dangumi – nemokamas renginys, todėl bus socialiai prieinamas plačiam Marijampolės apskrities gyventojų ratui. Esant blogam orui, seansas bus perkeltas į didžiąją kino salę.

Projektą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ dalinai finansavo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Marijampolės savivaldybė. Renginio rėmėjai: viešoji įstaiga „Marijampolės televizija“, naujienų portalas „Sūduvos gidas“, Mantingos labdaros ir paramos fondas, ICECO ledai, Marijampolės kultūros centras.

PROGRAMA

—

Apie filmą „Akiplėša“ (2024):

Šalis: Lietuva

Žanras: drama

Režisierius: Saulė Bliuvaitė

Vaidina: Vesta Matulytė, Ieva Rupeikaitė, Giedrius Savickas, Eglė Gabrėnaitė, Vilma Raubaitė

Trukmė: 1 val. 39 min.

Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina suaugusiojo palyda.

Filmas rodomas lietuvių kalba.

Dvi į paauglystę žengiančios merginos svajoja ištrūkti iš nykaus industrinio rajono. Kristina, išgyvenanti santykių krizę su tėvu, nori tapti garsia manekene ir kuo greičiau palikti namus. Marija, pritapti siekianti miestelio naujokė, seka Kristinos pėdomis.

Merginos dar nežino, ką joms pačioms reiškia grožis ir meilė, tad vadovaujasi kiemo draugų suvokimais ir atkartoja tai, kas priimtina jų aplinkoje. Konkurencija, pavydas, pavojinga draugija ir geresnio gyvenimo pažadas, verčiantis vis ekstremaliau žaloti savo kūną.

Įspūdingą pasaulinę kelionę pagrindiniu apdovanojimu Lokarno kino festivalyje pradėjusi „Akiplėša“ – tai filmas apie norą pritapti ir kainą, kurią sumokame, bandydami pasiekti tobulumą.

Kino teatre „Spindulys“ – birželio 18 dieną 18 val.

PO FILMO – DISKUSIJA SU FILMO KŪRYBINE KOMANDA.



—

Apie filmą „Kernagis“ (2022):

Šalis: Lietuva

Žanras: dokumentika

Režisierius: Andrius Lekavičius

Trukmė: 1 val. 34 min.

Cenzas: N-7. Jaunesniems kaip 7 m. vaikams būtina suaugusiojo palyda.

Filmas lietuvių, rusų, anglų kalbomis su lietuviškais subtitrais.

Kino filmas „Kernagis“ – pirmasis dokumentinis pasakojimas apie maestro Vytautą Kernagį. Tai vieno garsiausių visų laikų Lietuvos artistų išpažintis. Tai visos jo kartos dienoraštis. Ir liudijimas, kad nepakeičiamų yra. Režisierius Andrius Lekavičius žiūrovus kviečia leistis į V. Kernagio pasaulį, kuris pirmą kartą atveriamas intymaus ir nematyto šeimos archyvo dėka.

Režisieriaus Andriaus Lekavičiaus filmas „Kernagis“ kino teatre „Spindulys“ – liepos 2 dieną 19 val.

PO FILMO – DISKUSIJA SU VAKARO SVEČIAIS.



Apie filmą „Sesės“ (2024):

Šalis: Lietuva

Žanras: drama

Režisierius: Laurynas Bareiša

Vaidina: Gelminė Glemžaitė, Giedrius Kiela, Paulius Markevičius, Agnė Kaktaitė

Trukmė: 1 val. 28 min.

Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina suaugusiojo palyda.

Filmas lietuvių kalba su angliškais subtitrais. Filmas pritaikymas žiūrėjimui su Garsiniu vaizdavimu.

Karšta vasara. Į sodybą ramiai praleisti savaitgalio atvyksta Justės ir Ernestos šeimos. Ernestos vyras ką tik šventė pergalę kovos menų ringe, tad metas visiems atsikvėpti. Iš pradžių viskas atrodo kaip įprasta – ežeras, muzika, lauko terasa su griliumi, krepšinio žiūrėjimas, pokalbiai apie paskolas ir ateities planus. Tačiau pamažu ima ryškėti, kad po idiliška santykių išore slypi neišsakyti jausmai, pavydas ir konkurencija. Laikas eina ir šeimų susitikimas pasisuka netikėta linkme… Tai turėjo būti ramus savaitgalis sodyboje.

Venecijos kino festivalio liūto ir keturių „Sidabrinių gervių“ laimėtojas Laurynas Bareiša („Piligrimai“) sugrįžta į kino ekranus su psichologine drama apie suaugusių žmonių santykius, pavydą ir konkurenciją. Pasaulinė filmo premjera rugpjūčio mėnesį įvyko Lokarno (Šveicarija) kino festivalio pagrindinėje konkursinėje programoje, kurioje laimėjo 2 pagrindinius prizus už geriausią režisūrą ir aktorių vaidybą.

Dramoje „Sesės“ pagrindinius vaidmenis sukūrė Gelminė Glemžaitė („Šventasis“, „Išgyventi vasarą“, „Pats sau milijonierius“, „Reemigrantai“), Giedrius Kiela („Piligrimai“, „Išgyventi vasarą“), Paulius Markevičius („Piligrimai“, „Išgyventi vasarą“ „Poetas“), Agnė Kaktaitė („Ko nežino vyrai“).

Kino teatre „Spindulys“ – liepos 30 d. 19 val.

PO FILMO – DISKUSIJA SU VAKARO SVEČIAIS.



—

Apie filmą „Pietinia kronikas“ (2024):

Šalys: Lietuva

Žanras: komedija

Režisierius: Ignas Miškinis

Vaidina: Džiugas Grinys, Robertas Petraitis, Digna Kulionytė, Irena Sikorskytė, Vaidilė Juozaitytė, Rasa Samuolytė, Matas Dirginčius, Dovilė Šilkaitytė, Algirdas Dainavičius, Neringa Varnelytė, Dainius Gavenonis, Vaidotas Martinaitis, Julius Žalakevičius, Šarūnas Rapolas Meliešius, Rimantas Kmita, Saulius Urbonavičius-Samas ir kiti.

Trukmė: 2 val. 01 min.

Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina suaugusiojo palyda.

Filmas rodomas lietuvių kalba.

Kožas i treningai, gezai i gazeles, meilė i regbis. Visa tai ir dar daugiau – pagal to paties pavadinima bestselerį sukurtam filme „Pietinia kronikas“.

Kultinis šiauliečia Rimanta Kmitos romans „Pietinia kronikas“ kelias į kina ekranus.

Paskutinis XX a. dešimtmetis. Vandamų ir Švarcų miestu vadinamu Šiaulių Pietiniam rajone gyven rimts bachūrs Rimants (aktorius Džiugas Grinys). Kaip normalus bahūrs, jisai nešioj treningus, per šventes i kožą užsivelk, su draugeliu Minde (akt. Robertas Petraitis) turguj šmutkes stumda i žaidž regbį, nors mamike dėl to sporta pergyven kaip velns. Bet nu, kaip jis pats saka, ką čia gali daugiau veikt be regbia?

Tada Rimants įsimyl Moniką (akt. Digna Kulionytė) – gezas net nežina, ant ko užsirovė. Jinai, aišku, graži pana, bet biški pablūdus. Nu, o ko nepadarysi dėl meilės. Rimants jau i knygike paskaita, i eilėraštį paraša… Nu ir jam kyl klausims – koks iš visa šita tolks? Ar reik būt kaip visi, ar mąstyt savo galva?

Komedijoj da vaidin Irena Sikorskytė, Dainius Gavenonis, Rasa Samuolytė, Vaidotas Martinaitis, Julius Žalakevičius ir kiti. Ateik, dantį duodu – patiks. „Spindulyje“ – rugpjūčio 13 d. 19 val.

PO FILMO – DISKUSIJA SU VAKARO SVEČIAIS.



—

Apie filmą „Mamutų medžioklė“ (2024):

Šalys: Lietuva

Žanras: dokumentika

Režisierius: Aistė Stonytė

Trukmė: 1 val. 34 min.

Cenzas: N-7. Jaunesniems kaip 7 m. vaikams būtina suaugusiojo palyda.

Filmas rodomas lietuvių kalba.

1968-ieji. Jaunas ir charizmatiškas režisierius Jonas Jurašas Kauno dramos teatre pastato spektaklį „Mamutų medžioklė“. Spektaklį lydi milžiniška sėkmė: bilietai graibstyte graibstomi, o geri atsiliepimai sklinda iš lūpų į lūpas. Toks populiarumas kelia pavojų tuometinei valdžiai ir ši nusprendžia „Mamutų medžioklę“ uždrausti. Slapta susirinkusi teatre naktį, trupė prieš kino kameras suvaidina spektaklį paskutinį kartą ir jį nufilmuoja. Deja, kino juosta mįslingai dingsta, o režisierius netrukus priverstas palikti ne tik teatrą, bet ir Lietuvą.

„Mamutų medžioklė“ ir paslaptimis apgaubtas naktinis jos filmavimas daugelį metų žadino mano smalsumą. Užaugau su pasakojimais apie J. Jurašo spektaklius. Iš savo tėčio aktoriaus Česlovo Stonio, kuriam teko su režisieriumi dirbti Kauno dramos teatre, išgirdau daugybę teatro legendų, kokius Golgotos kelius teko praeiti teatro žmonėms praėjusiame šimtmetyje, norint kurti ne tai, ko tikisi valdžia, bet tai, ko teatre ieško laisvą žodį gaudantis žiūrovas. Pasakojimas apie „Mamutų medžioklę“ man tapo vienu gražiausių to laiko atspindžių. Daugybę kartų bandžiau įsivaizduoti, kokia ji – ta paslaptinga ir legendomis apipinta „Mamutų medžioklė“, kuri galbūt keitė ją kūrusių ir vieną vienintelį kartą užfiksavusių žmonių likimus“, – apie filmą sako režisierė Aistė Stonytė.

Kino teatre „Spindulys“ – rugpjūčio 20 d. 19 val.

PO FILMO – DISKUSIJA SU VAKARO SVEČIAIS.



—

Apie filmą „Mūza“ (2024):

Šalys: Lietuva

Žanras: dokumentika

Režisierius: Agnė Marcinkevičiūtė

Trukmė: 1 val. 28 min.

Cenzas: N-7. Jaunesniems kaip 7 m. vaikams būtina suaugusiojo palyda.

Filmas rodomas lietuvių kalba.

„Mano likimas klostėsi kartu su Lietuvos likimu.“

Kūrybinės dokumentikos pilnametražis filmas apie garsią Lietuvos pianistę Mūzą Rubackytę – muzikinis menininkės portretas, atskleidžiantis biografinius momentus ir jos svajonių augimą, žlungant totalitariniam režimui. Sėkmės istorija, kai griūna sienos ir išsilaisvina tauta, o ilgus metus suvaržytas talentas prasiveržia į platųjį pasaulį.

Ši kino kelionė tarp Vilniaus, Paryžiaus, Budapešto ir Ženevos kartu su genialia Lietuvos pianiste atskleis filmo žiūrovams aukštosios muzikos pasaulio užkulisius bei grožį. Kelionėje lydės atviras menininkės pasakojimas, apie tai, ką reiškia laisvė, meilė, pašaukimas bei kokia buvo jos talento atskleidimo kaina. Kino teatre „Spindulys“ – rugsėjo 10 d. 18 val.

PO FILMO – DISKUSIJA SU VAKARO SVEČIAIS.



—

Renginio vieta: Kauno g. 13, Marijampolė (kino teatro „Spindulys“ lauko erdvė-skveras)*

* Esant blogam orui, seansai vyks didžiojoje kino teatro „Spindulys“ salėje.

—

Visas naujienas apie renginį „Spindulio“ kinas po atviru dangumi sekite www.spinduliokinas.lt puslapyje ir kino teatro „Spindulys“ Facebook bei Instagram paskyrose.

—

Programa trumpai:

2025 m. birželio 18 d.

18:00 val. Filmo AKIPLĖŠA peržiūra. Pokalbis su vakaro svečiais.

2025 m. liepos 2 d.

19:00 val. Filmo KERNAGIS peržiūra. Pokalbis su vakaro svečiais.

2025 m. liepos 30 d.

19:00 val. Filmo SESĖS peržiūra. Pokalbis su vakaro svečiais.

2025 m. rugpjūčio 13 d.

19:00 val. Filmo PIETINIA KRONIKAS peržiūra. Pokalbis su vakaro svečiais.

2025 m. rugpjūčio 20 d.

19:00 val. Filmo MAMUTŲ MEDŽIOKLĖ peržiūra. Pokalbis su vakaro svečiais.

2025 m. rugsėjo 10 d.

18:00 val. Filmo MŪZA peržiūra. Pokalbis su vakaro svečiais.

RENGINYS NEMOKAMAS