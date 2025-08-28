Pastaruoju metu Marijampolės savivaldybės administracija sulaukia nerimo kupinų gyventojų pranešimų – viešose vietose pasitaiko išmėtytų maisto likučių, galimai „paskanintų“ nuodingomis medžiagomis. Tokius radinius neretai suranda ir suėda augintiniai. Pasekmės – labai skaudžios: vizitai pas veterinarus, stiprus gyvūnų apsinuodijimas ar net gyvybei pavojingos situacijos.
Kviečiame visus suprasti – kiekvienas kąsnelis, kurį paliekame bendrose erdvėse, gali tapti mirtinais spąstais nekaltiems gyvūnams. Tai ne tik neatsakingas, bet ir žiaurus elgesys.
Primename visiems: jokiu būdu negalima palikti maisto ar skysčių bendrose erdvėse, jeigu juose yra nuodingų ar kenksmingų medžiagų.
Už tokius veiksmus – griežta atsakomybė: pagal Marijampolės savivaldybės Gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse taisyklių 6.5 punktą už maisto ar skysčių, kurie kelia pavojų gyvūnams, palikimą numatyta administracinė bauda nuo 30 iki 230 eurų.
Saugokime vieni kitus – ir tuos, kurie nemoka kalbėti, bet yra mūsų šeimos nariai. Jų sveikata bei gyvybė priklauso nuo mūsų atsakomybės ir sąmoningumo.