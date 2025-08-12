Prie kai kurių konteinerių, esančių prie daugiabučių, neretai matoma netvarka. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad konteineriai perpildyti, todėl gyventojai atliekas palieka šalia, manydami, jog viduje nebeliko vietos.
Tačiau vaizdo įrašas, nufilmuotas Marijampolėje, Šaulių g., atskleidžia kitokią situaciją – kai kurie asmenys net nepatikrina, ar konteineryje yra vietos, ir nepasivargina jo atidaryti. Atliekos tiesiog paliekamos šalia, o pasitaiko ir atvejų, kai šalia konteinerių išmetami stambūs daiktai – kilimai ar net spintos dalys.
Primenama, kad toks elgesys ne tik darko miesto aplinką ir formuoja šiukšlyno vaizdą prie gyvenamųjų namų, bet ir užtraukia administracinę atsakomybę – už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus skiriamos piniginės baudos.
