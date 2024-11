Savaitgalį į NKL aikštelės vėl išbėgo Suvalkijos atstovai – šį kartą marijampoliečiams ir šakiečiams pavyko iškovoti pergales, o pralaimėjimo kartelį patyrė tik Vilkaviškio krepšinininkai.

Nuostabiai rungtynes pradėjęs Šakių „Vytis-VDU“ (9-6) pasiekė antrą pergalę „7bet-NKL“ šią savaitę. Eriko Kučiausko auklėtiniai savų žiūrovų akivaizdoje 94:74 (29:10, 15:16, 27:19, 23:29) nukovė „Šilutės-PDS.lt“ (4-10) krepšininkus.

Jautį už ragų griebę šakiškiai pirmąsias 5 pirmojo kėlinio minutes tiesiog dominavo ir nurūko į priekį 17:2, o po pirmųjų 10 minučių pirmavo 29:10.

Šaltą dušą gavę svečiai antrajame ketvirtyje stabilizavo vaizdą aikštėje, tačiau priartėti prie varžovų nesugebėjo (26:44). Dar vieną ir lemiamą smūgį šeimininkai sudavė jau po pertraukos, kuomet spurtavo 11:2 ir pradėjo tryptis varžovus – 61:33.

Paskutinio kėlinio pradžioje rekordinį 30 taškų pranašumą pasiekęs „Vytis-VDU“ (75:45) vėliau atleido koją nuo gazo pedalo ir leido Ryčio Vaišvilos kariaunai deficitą apkarpyti, tačiau mačo nugalėtojas klausimų nekėlė.

Šeimininkams Rokas Jocys per 26 minutes pelnė 23 taškus (5/8 dvit., 4/8 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei įsirašė 28 naudingumo balus.

20-metis palangiškis pagerino asmeninius rezultatyvumo ir naudingumo rekordus. Jie iki šiol siekė 21 tašką ir 21 balą, abu lapkričio 9-ąją prieš Kauno r. „Omegą-Taurą-LSU“.

Pralaimėjusių gretose išsiskyrė Ja’Dariusas Harrisas, kurio sąskaitoje per 26 minutes buvo 22 taškai (6/8 dvit., 3/5 trit., 1/1 baud.), 3 sugriebti kamuoliai ir 23 naudingumo balai.

„Vytis-VDU“: Rokas Jocys 23 (5/8 dvit., 4/8 trit., 4 rez. perd., 4 per. kam., 28 naud.), Gabrielius Čelka 18 (5/6 dvit., 2/3 trit., 3 per. kam.), Paulius Velutis 15 (3/7 dvit., 3/5 trit.), Nojus Lebskas 10 (4/5 dvit.), Deividas Kumelis 9, Augustinas Mikštas 7 (8 atk. kam., 3 per. kam.).

„Šilutė-PDS.lt“: Ja’Dariusas Harrisas 22 (6/8 dvit., 3/5 trit.), Gabrielius Mažeika 10 (6 atk. kam.), Laurynas Balkūnas (4/7 dvit.) ir Nojus Jankūnas (8 atk. kam.) po 9, Vadymas Prokopenko 8 (5 atk. kam., 4 kld.), Tomas Lekūnas 7 (5/11 baud., 5 atk. kam.).

„7bet-NKL“ pirmenybėse atsitiesusi Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (9-4) savo aikštėje 72:67 (18:22, 19:12, 19:12, 16:21) po permainingos kovos pranoko Ukmergės „Steką“ (6-8).

Po išmesto ginčo kamuolio ukmergiškiai smogė varžovams 10:0 atkarpa, tačiau į tai šeimininkai greitai atsakė 9:0 spurtu (9:10).

Atkakli kova tęsėsi visą pirmąją mačo pusę, o po ilgosios pertraukos „Sūduvai-Mantingai“ pavyko pelnyti 13 taškų be atsako ir tai jiems leido įgyti rekordinę persvarą trečiojo kėlinio pabaigoje (54:36).

Aštuoniese žaidę Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai antrąjį ir trečiąjį ketvirčius laimėjo identišku rezultatu (19:12) ir prieš paskutines 10 žaidimo minučių turėjo dviženklę persvarą (56:46).

Visgi rankų nenuleidę „Steko“ krepšininkai taip pat spurtavo 9:0 atkarpa ir įpusėjus lemiamam kėliniui išlygino rezultatą (60:60).

Daugiau jėgų pabaigoje turėję šeimininkai galutinį tašką šiame mače padėjo su dar vienu 12:1 spurtu ir taip išsprendė nugalėtojo klausimą (72:61).

Marijampoliečiams Vytautas Šulskis per 33 minutes pelnė 16 taškų (4/7 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir surinko 18 naudingumo balų.

Pralaimėtojų gretose išsiskyrė Kostas Jonuška, kurio sąskaitoje per 39 minutes buvo 16 taškų (2/4 dvit., 4/8 trit.), 4 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas ir 16 efektyvumo balų.

„Sūduvai-Mantingai“ ant parketo nepadėjo Martynas Zigmantavičius ir Tautvydas Kliučinykas, svečiai žaidė be Dariaus Tarvydo ir Luko Pivoriūno.

„Sūduva-Mantinga“: Vytautas Šulskis 16 (4/7 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam.), Adas Šimonis 14 (1/7 dvit., 2/8 trit., 6/7 baud., 5 atk. kam.), Domantas Vilys 13 (3/7 dvit., 5 rez. perd.), Marius Valukonis 11 (5/8 dvit., 5 atk. kam., 4 kld.), Matas Jucikas 10 (5/9 dvit., 7 atk. kam.).

„Stekas“: Paulius Semaška 19 (3/9 dvit., 3/7 trit., 7 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.), Kostas Jonuška 16 (4/8 trit.), Tadas Rinkūnas 12 (1/8 dvit., 3/4 trit., 4 rez. perd.), Dominykas Bučas 8 (2/3 trit., 9 atk. kam.).

Plungės „Olimpas“ (5-9) grįžo į pergalių kelią „7bet-NKL“ pirmenybėse. Mindaugo Tamušausko vyrai namie 93:88 (19:22, 22:16, 17:27, 35:23) įveikė ketvirtą nesėkmę iš eilės patyrusį Vilkaviškio „Perlą-Grupinispirkimas.lt“ (7-7).

Svečiai sėkmingai pradėjo susitikimą ir įgijo dviženklį pranašumą (17:7), bet plungiškiai išlygino svarstykles antrojo kėlinio pradžioje (25:25).

Po ilgosios pertraukos vėl solidžiau atrodžiusi Vilkaviškio ekipa sugebėjo atsiplėšti ir pasitikti lemiamą ketvirtį pirmaujant 65:58.

Nagais ir dantimis į pergalę besikabinę „Olimpo“ krepšininkai pakilo į lemiamą šturmą ir spurtavo 12:0 atkarpa, kuri leido jiems išsiveržti į priekį (75:69).

Įspūdingas paskutinysis kėlinys ir 35 per jį pelnyti taškai padėjo žemaičiams apginti namų sienas – 93:88.

Su „Olimpo“ marškinėliais debiutavęs Viont’e Danielsas buvo naudingiausias nugalėtojų gretose ir per 18,5 minutės pelnė 18 taškų (4/6 dvit., 2/4 trit., 4/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 17 naudingumo balų.

Jam geriausiai talkino kitas amerikietis Jaredas Smallas, per 30 minučių pelnęs 21 tašką (4/8 dvit., 2/5 trit.), atkovojęs 3 kamuolius, atlikęs 1 rezultatyvų perdavimą bei sukaupęs 14 efektyvumo balų.

Svečių komandoje dvigubą dublį užfiksavo Seyi Reiley, kurio sąskaitoje per 19 minučių buvo 15 taškų (4/5 dvit., 0/1 trit., 7/9 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyvus perdavimas bei 20 naudingumo balų.

Rezultatyviausią mačą sužaidė 18-metis Armandas Bancevičius, kuris pelnė 22 taškus (4/6 dvit., 4/9 trit., 2/2 baud.), sugriebė 4 kamuolius ir surinko 18 efektyvumo balų.

„Olimpas“: Jaredas Stevenas Smallas 21 (4/8 dvit., 2/5 trit., 7/7 baud.), Viont’e Ramone Danielsas 18 (4/6 dvit., 2/4 trit.), Tadas Kymantas 13 (2/7 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Ernestas Naruševičius 12 (4/5 dvit.), Tadas Kararinas 10 (2/4 trit.), Modestas Jurkaitis 9 (7 rez. perd.), Taeshonas Paulas Cherry 8 (2/2 trit., 5 atk. kam.).

„Perlas“: Bryce’as Davienas McBride’as 23 (4/8 dvit., 4/12 trit., 5 per. kam.), Armandas Bancevičius 22 (4/6 dvit., 4/9 trit.), Seyi Reiley 15 (4/5 dvit., 7/9 baud., 11 atk. kam., 4 kld.), Mantvydas Žukauskas 9 (1/7 trit.).