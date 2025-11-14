Ketvirtadienį NKL kovose Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ iškovojo dramatišką pergalę Mažeikiuose, tuo tarpu Vilkaviškio „Perlas“ pripažino varžovų iš Jurbarko pranašumą.
Rekordinis Domanto Vilio šou Marijampolės „Sūduvai-Mantingai“ (7-3) kosminiame mače padėjo pratęsti pergalių seriją Nacionalinėje krepšinio lygoje („URBO-NKL“).
Mariaus Ūso auklėtiniai išvykoje 91:90 (26:25, 21:19, 16:19, 28:27) palaužė Mažeikių „M Basket“ (6-5) krepšininkus, kurie fiksavo keturių laimėtų mačų seriją.
Likus pusantros minutės iki mačo pabaigos Igno Labučio tritaškis išlygino rungtynių rezultatą (87:87), tačiau vėliau tuo pačiu atsakė Pavlo Karasovas, sugrąžinęs pranašumą mažeikiškiams (90:87).
Tada Vilys įmetė dvitaškį (89:90), „Sūduva-Mantinga“ apsigynė ir priešpaskutinis rungtynių išpuolis priklausė svečiams.
Tuomet Vilys veržėsi krepšio link, išprovokavo Deangelo Eppso pražangą ir sumetė abi baudas (91:90).
Mažeikiškiai dar turėjo pusantros sekundės atsakymui, tačiau Nickolas Nealas suklydo išsimesdamas kamuolį iš už šoninės linijos.
Tai – ketvirtoji Ūso auklėtinių pergalė paeiliui „URBO-NKL“ pirmenybėse.
Marijampolės komandai pergalę padovanojęs 188 cm ūgio Vilys per 29 minutes sumetė 35 taškus (3/5 dvit., 6/11 trit., 11/11 baud.), sučiupo 5 kamuolius, išprovokavo 9 pražangas, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, perėmė 1 kamuolį, 3 sykius suklydo, 4 kartus pažeidė taiskykles ir surinko 36 naudingumo balus.
25-erių gynėjas pagerino asmeninius taškų ir efektyvumo balų rekordus antrajame pagal pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio čempionate.
2019 m. sausio 26 d. Vilys į tuometinių Palangos „Kuršių“ krepšį suleido 31 tašką, o 2019 m. spalio 10 d. akistatoje su „Gargždais“ sukaupė 35 efektyvumo balus.
Mažeikių komandoje išsiskyręs Nealas per 24 minutes pelnė 19 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit., 8/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, išskirstė 4 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo bei sugeneravo 21 naudingumo balą.
„M Basket“: Nickolas Nealas 19 (4/6 dvit., 8/8 baud., 4 rez. perd.), Pavlo Karasovas 16 (4/4 trit.), Mindaugas Motuzas 14 (1/5 trit., 5/6 baud.), Gediminas Mokšeckas 13 (1/6 trit., 5 rez. perd.), Coltie Youngas 10 (2/5 trit.), Jokūbas Stropus 7.
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 35 (6/11 trit., 11/11 baud., 5 atk. kam., 36 naud.), Ignas Labutis 17 (4/9 dvit., 2/2 trit.), Aurelijus Pukelis (8 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Matas Jucikas po 10, Žygimantas Šimonis 7 (3 per. kam.).
—
Pratęsimo dramą išgyvenęs „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (6-5) vos neprisižaidė Vilkaviškyje. Povilo Valaičio vyrai 87:78 (12:20, 23:12, 24:16, 13:24, 15:6) pagilino Vilkaviškio „Perlas Go“ (6-5) ekipos nesėkmių duobę „URBO-NKL“ sezone.
Per pastaruosius penkis mačus jurbarkiečiai laimėjo keturis iš jų, Vilkaviškio ekipa suklupo ketvirtąkart iš eilės.
Sužvėrėjęs Gintautas Matulis pasižymėjo geriausiu „URBO-NKL“ sezono pasirodymu. Veterano sąskaitoje per 29 minutes buvo 17 taškų (4/6 dvit., 9/10 baud.), 7 atšokę ir 2 perimti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 12 išprovokuotų pražangų (sezono rekordas) bei 38 naudingumo balai.
Jam geriausiai talkino aukštaūgis Karolis Guščikas, per 31 minutę sumetęs 18 taškų (8/9 dvit.). Jis taip pat sučiupo 11 ir nugvelbė 1 kamuolį, įsirašė rezultatyvų perdavimą, išrašė 3 blokus, suklydo 6 sykius bei sukaupė 25 efektyvumo balus.
Artėjant trečiojo ketvirčio viduriui svečiai laikė dviženklį atstumą (64:54), tačiau vilkaviškiečiai atkūrė intrigą ir atkakliame mūšyje viskas sprendėsi lemiamais momentais.
Likus 27 sek. ketvirtajame kėlinyje Jorellas Saterfieldas tolimu metimu išvedė šeimininkus į priekį 72:70. Po minutės pertraukėlės Guščikas sučiupo kamuolį puolime ir pelnė 2 taškus su pražanga, tačiau bauda skriejo pro šalį – 72:72.
Po dar vieno pasitarimo šeimininkai suklydo ir viskas sprendėsi per papildomą žaidimo laiką.
Jautį už ragų nuo pat pratęsimo pradžios griebę svečiai, po 6 pelnytų taškų be atsako, išsiveržė į priekį 80:74 ir išlaikė persvarą iki finalinės sirenos.
Vilkaviškio ekipai Gabrielis Quillanas per 33 minutes pelnė 17 taškų (6/7 dvit., 1/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei sukaupė 20 naudingumo balų.
„Perlas Go“: Gustas Kučinskas 18 (4/8 trit.), Gabrielis Quillanas 17 (6/7 dvit., 9 atk. kam.), Theodore’as Gadsdenas (3/8 dvit.) ir Jorellas Ty Saterfieldas (2/10 trit., 5 atk. kam.) po 10, Mantvydas Žukauskas 9 (3/7 dvit., 1/10 trit., 6 atk. kam.).
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Karolis Guščikas 18 (8/9 dvit., 11 atk. kam., 3 blok., 6 kld., 25 naud.), Gintautas Matulis (4/6 dvit., 9/10 baud., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 38 naud.) ir Justas Tamulis (5/9 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.) po 17, Karolis Babušis 13 (2/8 dvit., 2/7 trit.), Arnas Adomavičius (5 atk. kam.) ir Karolis Kokoška (4/6 dvit.) po 9.