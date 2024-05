„Sodros“ duomenimis vis dar yra 60 000 savarankiškai dirbančių žmonių, kurie pasinaudojo lengvata atidėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas dėl COVID-19 pandemijos ir šių įmokų nesumokėjo iki gegužės 1-osios.

Bendra dėl pandemijos ir karantino atidėtų PSD įmokų skola yra 13,6 mln. eurų. Šiems skolininkams per asmenines „Sodros“ paskyras per gegužę dar buvo papildomai siunčiami priminimai / raginimai susimokėti įmokas.

Nesumokėjus per šią savaitę, nuo birželio 3 dienos bus pradėtas šių įsiskolinimų išieškojimas. Be to, šie PSD skolininkai bus laikomi nedraustais ir negalės pasinaudoti sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų paslaugomis nemokamai, gauti kompensuojamus vaistus. Teikiant būtinąją pagalbą neatsižvelgiama, ar žmogus apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne.

Galimybe laikinai nemokėti įmokų naudojosi apie 115 tūkstančių savarankiškai dirbančių žmonių, iki šiol nuo karantino likusią skolą sumokėjo apie 55 tūkstančiai.

Savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie nedirba dar ir samdomo darbo ir nėra draudžiami sveikatos draudimu valstybės lėšomis, kiekvieną mėnesį turi sumokėti minimalią privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką – 6,98 proc. nuo minimalios mėnesio algos (MMA).

COVID-19 pandemijos metu, kol buvo paskelbta ekstremali situacija ir karantinas, savarankiškai dirbantys gyventojai turėjo teisę nemokėti einamųjų PSD įmokų. Net ir nemokėdami šių įmokų, jie galėjo gauti sveikatos priežiūros paslaugas.

Jei šia mokestine lengvata žmogus naudojosi per visą karantiną, maksimali nesumokėta PSD įmokų suma vienam žmogui gali siekti beveik 700 eurų ( 692,56 eurų).

Visi savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie per karantiną nemokėjo PSD įmokų, gavo „Sodros“ pranešimus, kuriuose nurodyta tiksli mokėtina suma. Pranešimai buvo siunčiami į asmenines „Sodros“ paskyras sodra.lt/gyventojui arba elektroniniu paštu.

Jei žmogus negali iškart sumokėti visos nurodytos PSD įmokų skolos, gali pateikti prašymą dėl PSD įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo.

Įsiskolinimą galima atidėti, jei skolos suma didesnė nei 125 eurai ir jei žmogus neturi galiojančio sprendimo dėl skolos atidėjimo.

Jei žmogus anksčiau kreipėsi dėl skolos atidėjimo, tačiau pažeidė atidėjimo sąlygas ir dėl to sprendimas neteko galios, pakartotinai kreiptis dėl skolos atidėjimo galima tik po metų. Atidėti skolą galima, jei jos išieškojimas nėra perduotas antstoliui.

Svarbu prisiminti, kad iki birželio 2 d. nesumokėjus nurodytos PSD įmokos ar nepateikus prašymo dėl jos sumokėjimo atidėjimo, gali nutrūkti privalomojo sveikatos draudimo galiojimas.

Taip pat svarbu toliau mokėti einamąsias PSD įmokas. 2024 metais PSD įmoka mokama nuo minimalios mėnesio algos yra 64,50 euro per mėnesį.