Nuo 2025 m. spalio 1 d. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūroje veiklą pradės naujas padalinys – Marijampolės policijos komisariatas.
Šios struktūrinės permainos reikalingos, kad būtų suvienodinta policijos įstaigų struktūra ir efektyviau panaudojamos policijos pareigūnų pajėgos vietoje. Iki 2025 m. tik keturiose šalies savivaldybėse iš šešiasdešimties nebuvo teritorinių policijos komisariatų. Tai – Alytus, Marijampolė, Tauragė ir Utena. Iki šiol šių komisariatų funkcijas savivaldybių teritorijose vykdė Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų struktūroje esantys Reagavimo ir Veiklos skyriai. Vadovaujantis priimtais vidiniais Policijos departamento dokumentais, šiose teritorijose nuspręsta įkurti atskirus komisariatus. Utenoje ir Alytuje teritoriniai policijos komisariatai jau pradėjo veiklą, tad atėjo laikas ir Marijampolės savivaldybei.
Pagrindinis šio pokyčio tikslas – užtikrinti didesnį dėmesį Marijampolės miesto ir jo aplinkinių teritorijų gyventojų saugumui, operatyviau reaguoti į situacijas ir sustiprinti ryšį su vietos bendruomene bei savivalda. Šiuo pokyčiu siekiama, kad būtų įkurtas vienas padalinys, atsakingas tik už Marijampolės savivaldybės teritoriją, kuris rūpintųsi bendradarbiavimu, įtraukimu į viešosios tvarkos užtikrinimą.
Gyventojams tai reiškia didesnį dėmesį, stipresnį ryšį su policija ir geriau pritaikytas viešojo saugumo paslaugas. Taip pat gyventojams bus aiškiau, į ką visada gali kreiptis, nes Marijampolės policijos komisariato viršininkas turės atsakomybę rūpintis būtent Marijampolės miesto ir jo aplinkinių teritorijų gyventojų saugumu ir reikalais – problemomis, iššūkiais ir jų sprendimu.
Naująjį Marijampolės policijos komisariatą sudarys dabartiniai Reagavimo ir Veiklos skyriai, papildomai bus įsteigta komisariato viršininko pareigybė ir dvi administratorių pareigybės. Minėtų padalinių pareigūnai dirbs kaip ir iki šiol, t. y. tose pačiose darbo vietose, kaip ir dirbdavo būdami Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato sudėtyje.
Siekiama, kad šie pokyčiai ne tik prisidėtų prie sklandesnio policijos darbo organizavimo, bet toliau tęstų ir puoselėtų pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą tarp gyventojų, savivaldybės ir policijos pareigūnų.