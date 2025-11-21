Nuo 2025 metų Europos Komisija atnaujino šviežių vaisių ir daržovių rinkos taisykles. Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės augalininkystės tarnybos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos surengtame seminare Lietuvos vaisių ir daržovių tiekėjai bei kiti suinteresuoti asmenys buvo supažindinti su pokyčiais rinkoje ir taisyklių taikymo praktika.
Lietuvoje šviežius vaisius ir daržoves gamybos ir pakavimo vietose, mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje tvarko daugiau kaip 5 tūkst. subjektų. Pernai buvo patikrintos 705 siuntos, iš kurių 10,4 proc. neatitiko reikalavimų (2022 m. neatitikimai nesiekė 8 proc.). Daugiausia pažeidimų aptikta obuolių ir džiovintų vaisių, taip pat citrusinių vaisių, riešutų, salotų siuntose, kuriose dažniausiai pasitaikė ženklinimo pažeidimų. Inspektoriai daugiausia priekaištų turėjo siuntoms iš Lenkijos.
Seminaro dalyviai buvo supažindinti su naujų ES reglamentų nuostatomis, susijusiomis su vaisių ir daržovių prekybos standartais, taip pat aptarti pagrindiniai skirtumai, lyginant su ankstesniais teisės aktais. Europos Komisija (EK), inicijavusi šiuos pokyčius, siekia modernizuoti sistemą, sumažinti administracinę naštą ir geriau atitikti šiuolaikinius iššūkius, naujus reikalavimus derinant su strategija „Nuo ūkio iki stalo“.
Lietuvos kontrolės institucijos dabar galės veikti efektyviau ir užtikrinti, kad rinkos dalyviams būtų taikomos vienodos taisyklės.
O vartotojams gera žinia ta, kad EK nustatė reikalavimą, jog ant tam tikrų produktų būtų privaloma nurodyti jų kilmės vietą. Tai galioja visiems riešutams ir džiovintiems vaisiams (anksčiau buvo tik džiovintoms vynuogėms), grybams, prinokusiems bananams ir kt.
EK peržiūrėjo ir prekybos standartus, siekdama užtikrinti, kad rinkai būtų tiekiami ir naudojami tvarūs žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros produktai, daugiau dėmesio būtų skiriama maisto švaistymo aspektui.
Daugiau informacijos apie vaisių ir daržovių prekybos standartus ir atitikties kontrolę galite rasti čia.
Su seminaro pranešimais galite susipažinti čia.