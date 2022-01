Nuo vasario – nauji atliekų tvarkymo mokesčių dydžiai

Praėjusių metų pabaigoje Marijampolės savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl naujos įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos pagal atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijas ir patvirtino naujus įmokų už atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius.

Patvirtinta, kad nuo 2022 metų vasario 1 d. Marijampolės savivaldybėje 1 gyventojui gyvenamosios paskirties pastate bus skaičiuojama 1,05 euro pastovioji ir 1,09 euro kintamoji mokesčio už atliekų surinkimą ir tvarkymą dalys be PVM (iki pakeitimo šios įmokos dalys atitinkamai buvo 0,86 euro ir 0,89 euro per mėnesį). Kadangi yra nustatyta, kad pastovioji įmokos dalis gali būti skaičiuojama maksimaliai 4 asmenims, o kintamoji – maksimaliai 3 asmenims, pastoviosios ir kintamosios dalių bendra maksimali įmoka 1 būstui yra 7,47 euro per mėnesį be PVM.

Sodų paskirties valdai, kurios sklype yra pastatas, nustatytas atliekų surinkimo ir tvarkymo mokestis bus 0,46 euro pastovioji ir 0,44 euro kintamoji dalis be PVM (buvo atitinkamai 0,38 euro ir 0,36 euro be PVM).

Individualaus naudojimo garažų paskirties pastatuose pastovioji šio mokesčio dalis bus 0,32 euro (buvo 0,26 euro) be PVM, kintamoji – 0,29 euro (buvo 0,24 euro) be PVM.

Pasak UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) direktorius Algirdo Bagušinsko, iki šiol taikyti įmokos už atliekų tvarkymą dydžiai buvo nustatyti dar 2010 metais. Per šį laikotarpį atliekų tvarkymo sistema įgyvendino daug plėtros projektų: pastatytos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių gamykla, 2 naujos regioninio sąvartyno celės, 3 naujos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Iki šiol pavykdavo išgyventi iš vidinių resursų, tačiau dabar pastebima, kad pradeda trūkti lėšų minimalioms atliekų tvarkymo paslaugoms užtikrinti. Direktorius taip pat sakė, kad bendrovės akcininkai – visų apskrities savivaldybių vadovai – įvertino padėtį ir nusprendė, kad įmokos už atliekų tvarkymą dydžiai turi būti padidinti 22 procentais. Marijampolės ir Šakių rajono savivaldybių tarybos jau priėmė sprendimus dėl naujų atliekų surinkimo ir tvarkymo įmokų dydžių, Kalvarijos, Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių tarybos tai numačiusios svarstyti sausio mėnesį.

Marijampolės savivaldybės administracijos inf.