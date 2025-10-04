Metų metus savo e. parduotuvę valdžiau taip, kaip dauguma mūsų. Mano svetainė buvo viena kalba, kainos – vietine valiuta, siuntas tvarkiau su viena ar dviem vietinėmis kurjerių įmonėmis. Buvo saugu, pažįstama – bet ribota.
Nuolat savęs klausdavau: kodėl parduodu tik dešimčiai milijonų žmonių, kai Europoje yra 750 milijonų potencialių klientų?
Kai pabandžiau plėstis, atsitrenkiau į sieną. Norint pristatyti siuntas užsienyje, reikėjo pasirašyti sutartis su dvidešimt septyniomis skirtingomis siuntų bendrovėmis. Kai kurios netgi reikalavo atidaryti juridinį asmenį jų šalyje prieš pasirašant sutartį. Sandėliai, popierizmas, nauji darbuotojai – augimas atrodė neįmanomas, nebent tapčiau milžinu.
O kaštai? Visi e. prekyboje kartojo: „Tarptautinis pristatymas per brangus. Reikia didesnių krepšelio sumų vien tam, kad padengtum pristatymo išlaidas.“ Įprasta tapo spausti klientą į krepšelį įsidėti dar vieną prekę, kad tik siunta netaptų nuostolinga.
Tada atradau Ecoparcel.eu – ir viskas pasikeitė.
Lūžis įvyko tada, kai supratau tai, ko nebuvau pagalvojęs: per visą Europą plintantis paštomatų tinklas. Vietoje 10–20 € už siuntą, pristatymas gali kainuoti mažiau nei 2 €. Palieki siuntą vietiniame paštomate, vilkikai pigiai perveža ją per sienas už centus už kilogramą, o paskutinė atkarpa iki kito paštomato kainuoja mažiau nei 50 centų. Viskas. Staiga siųsti vienus marškinėlius į Berlyną ar vieną knygą į Paryžių nebetapo nuostolinga – tai buvo pelninga.
Per Ecoparcel pagaliau galėjau prisijungti prie šios sistemos. Nebereikėjo 27 sutarčių, nereikėjo sandėlių užsienyje. Mano tiekėjas Lenkijoje galėjo siųsti tiesiai klientui Ispanijoje, o kita siunta tuo pat metu iš Vokietijos pasiekė Prancūziją. Ir taip – siųsti siuntą iš Lietuvos į bet kurią ES šalį tapo taip pat paprasta ir pigu, kaip siųsti kaimynui.
Rezultatai pasimatė iškart. Kas anksčiau atrodė kaip sienos, virto durimis. Mano atsiskaitymo krepšelyje klientai nebenutraukė pirkimo dėl aukštų pristatymo kainų. Nebereikėjo plėsti komandos ar nuomotis biurų užsienyje. Tiesiog prisijungiau prie tinklo, kuris jau egzistavo.
Šiandien mano mažytė e. parduotuvė aptarnauja visą žemyną. Verslas išaugo šimtą kartų – ir man net nereikėjo palikti savo stalo.
Tiesa ta, kad dauguma e. parduotuvių lieka mažos ne dėl to, kad jų prekės būtų prastos, o todėl, kad logistika atrodo neįveikiama. Bet kai pamatai, kad siųsti siuntą iš Lietuvos į bet kurią ES šalį gali kainuoti tiek pat, kiek vietinį pristatymą – viskas pasikeičia.
Visa Europa atrakinta. Viena siunta, viena kaina. Tai ateitis, į kurią žengiame – ir ji jau čia.