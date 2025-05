Netinkamas dantų šepetėlio, dantų pastos ar tarpdančių siūlo pasirinkimas bei naudojimas ilgainiui gali sukelti dantenų uždegimą, dantų emalio pažeidimus, tarpdančių ėduonį. Specialistai pastebi, kad daugelis pacientų pas odontologą apsilanko tik pajutę skausmą, tačiau toks delsimas dažnai atneša ne tik didesnes gydymo išlaidas, bet ir ilgalaikes burnos sveikatos problemas.

Sveikatos sprendimų centro „Antėja“ odontologė Kamilė Doveikaitė pastebi, kad didžiausia ir dažniausia kasdienės dantų priežiūros klaida yra netinkamas dantų šepetėlio pasirinkimas ir naudojimas – pasirenkamas šepetėlis per kietais šereliais, valantis per stipriai spaudžiamas prie dantų arba juo atliekami netaisyklingi judesiai.

„Taip pat dažnai pasitaiko klaida, kai namuose pirmiausia dantys valomi šepetėliu ir dantų pasta, o tik po to tarpdančių siūlu, nors teisinga būtų pirmiausia išsivalyti tarpdančius siūlu ir tik tada valyti dantis šepetėliu“, – teigia K. Doveikaitė.

Pataria, kokį šepetėlį ir pastą rinktis

Jos teigimu, norint išsaugoti sveiką šypseną, rekomenduojama dantis valytis du kartus per dieną po dvi minutes, naudojant taisyklingus judesius.

„Tinkamas dantų pastos ir šepetėlio pasirinkimas yra labai svarbus, tačiau ne visiems tinka tos pačios priemonės. Geriausia naudoti dantų šepetėlį minkštais šereliais. Labai naudinga dantis valytis ir vieno danties šepetėliu, taikant „SOLO“ metodiką, kai kiekvienas dantis valomas atskirai“, – pabrėžia odontologė.

Renkantis dantų pastą, pasak jos, reikėtų atkreipti dėmesį, kad ji neturėtų abrazyvinių dalelių arba jų kiekis (RDA) būtų mažesnis nei 80, neturėtų SLS, E171 ir sacharino, tačiau sudėtyje būtų fluoro, ksilitolio ir kitų naudingų elementų.

Ji priduria, kad dantų siūlas ir tarpdančių valymas kasdienėje priežiūroje taip pat yra itin svarbūs. „Nenaudojant siūlo tarpdančiuose lieka maisto likučių ir apnašų, o tai ilgainiui sukelia dantų ėduonį. Labai svarbu siūlą naudoti prieš valant dantis šepetėliu. Dažnu atveju vien dantų siūlo tarpdančių valymui gali nepakakti, todėl rekomenduojama papildomai naudoti tarpdančių šepetėlius ir burnos irigatorių“, – dėsto K. Doveikaitė.

Tiesa, svarbu pastebėti, kad dantų siūlas neturėtų būti naudojamas aplink dantų implantus.

Dantų higiena – du kartus per metus

Apsilankyti pas odontologus labai svarbu ne tik tuomet, kai problemos burnoje pasireiškia prasta estetine išvaizda, kraujavimu ar skausmu, pabrėžia odontologė. Anot jos, yra tam tikri požymiai, rodantys, kad reikia nedelsti ir kreiptis į odontologą net tuo atveju, jei dantų skausmo nejaučiama.

„Kreiptis būtina, jei pastebimas dantenų kraujavimas, blogas burnos kvapas, spalvos pokyčiai ant dantų, įtartini dariniai ar guzai burnos ertmėje, taip pat, jei tarpdančio siūlas užkliūva tarpdančiuose“, – teigia K. Doveikaitė.

Be to, reguliariai būtina atlikti burnos higieną – du kartus per metus, nors kai kuriais atvejais pakanka ir vieno karto. „Tai priklauso nuo individualios paciento situacijos. Atlikus burnos higieną nustatoma dantų ir dantenų būklė, sustabdomas dantenų uždegimas, pašalinamas bakterinis bei pigmentinis apnašas, kuris ne tik kenkia, bet ir blogina estetinę išvaizdą. Priekabi burnos higiena yra vienintelis kelias į burnos sveikatą, nes, kaip jau seniai moksliškai įrodyta, vienintelis efektyvus būdas pašalinti apnašą yra mechaninis jos nuvalymas“, – pasakoja sveikatos klinikos „Antėja“ odontologė.