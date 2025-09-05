Šiais laikais ypatingai svarbu drąsiai kalbėti apie problemas, kurios paliečia tūkstančius žmonių – lytiškai plintančias ligas bei narkotikų vartojimą. Šiandien Marijampolėje duris atvėrė Sūduvos žemo slenksčio paslaugų kabinetas – vieta, kur kiekvienas gali sulaukti pagalbos, supratimo ir palaikymo.
Atidaryme dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolita Žukelienė bei sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Reda Blaškevičienė. Jie simboliškai perkirpo juostelę ir palinkėjo, kad šis kabinetas taptų saugia užuovėja tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
Kabinetas yra atviras kiekvienam – nepriklausomai nuo gyvenimo aplinkybių. Čia užtikrinamas visiškas anonimiškumas ir diskretiškumas, todėl žmogus gali jaustis saugus ir priimtas be išankstinių vertinimų. Kartais tereikia tik išklausymo ar draugiško pokalbio, todėl ši erdvė tampa ne tik medicininės pagalbos vieta, bet ir žmogiško ryšio, supratimo bei atjautos namais.
Čia teikiamos paslaugos:
- adatų ir švirkštų keitimas bei dalijimas,
- naloksono rinkinių išdavimas perdozavimo prevencijai,
- nemokamas, anonimiškas ŽIV ir kitų infekcinių ligų testavimas,
- informacija bei pagalba dėl lytiškai plintančių ligų, hepatito B ir C, sifilio,
- nukreipimas į gydymo bei pagalbos įstaigas,
- psichologo konsultacijos priklausomybių klausimais,
- humanitarinė pagalba, pagalba tvarkantis dokumentus socialinėms išmokoms gauti.
Adresas: Beržų g. 21, Marijampolė
Telefonai: +370 671 02 737, +370 610 44 965
El. paštas: [email protected]
Facebook – Sūduvos žemo slenksčio paslaugos
Sūduvos žemo slenksčio kabinetas – tai svarbi nauja erdvė Marijampolėje, kurioje kiekvienas gali sulaukti visokeriopos pagalbos – nuo sveikatos iki socialinių problemų sprendimo.