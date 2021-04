Organizuojate šventę savo namų kieme? 5 daiktai, kurie tikrai pravers

Suorganizuoti šventę savo namų kieme tikrai gali būti nemenkas iššūkis. Nors visa tai galima patikėti ir savo srities profesionalams, dekoratoriams bei švenčių planuotojams, visgi, įdėjus šiek tiek pastangų, susiorganizuoti šventę galima ir patiems. Kad tai padaryti būtų kiek lengviau, šiame straipsnyje pateiksime 5 daiktus, kurie tikrai pravers bet kurios šventės metu.

Pavėsinė

Jei planuojate šventę lauke, dalykas, be kurio bus sunku išsiversti yra ne kas kita, o pavėsinė. Viena svarbiausių priežasčių, dėl ko pavėsinės yra tokios reikalingos – oro sąlygoms staiga pasikeitus, jos užtikrins, jog šventė nebūtų sugadinta, o svečiai nesušaltų ir nesušlaptų. Negana to, šiuolaikinė rinka siūlo itin stilingus bei gražius pavėsinių dizainus, tad išsirinkti geriausiai tinkančią prie šventės temos ir stilistikos tikrai nebus sunku. Priklausomai nuo pasirinkto dizaino, pavėsinė gali apsaugoti ir nuo uodų bei kitų vabzdžių, tad jūsų ir jūsų svečių komfortas bus garantuotas.

Įvairūs šviesos šaltiniai

Ne paslaptis, jog apšvietimas turi didelę galią. Tinkamai parinktas jis gali prisidėti prie jaukios atmosferos bei net optiškai padidinti erdvę. Visa tai maloniai nuteikia svečius bei leidžia geriau atsipalaiduoti. Tiesa, reiktų turėti omenyje, jog apšvietimą reiktų rinktis ne per ryškų, kadangi tokia šviesa gali dirginti susirinkusiuosius, o taip pat trukdyti kaimynams, jei tokių turite. Vietoje to geriau pirmenybę teikite lempučių girliandoms ar žibintams su saulės baterijomis. Visi šviestuvai, į kuriuos dedasi vienokios ar kitokios baterijos, yra be galo patogus pasirinkimas, kadangi tuomet nereikia rūpintis elektros generatoriumi ar kitais būdais elektros energijai gauti.

Suoliukai

Organizuojant šventę lauke, reikia turėti omenyje, jog svečiai visą laiką nebus vienoje vietoje. Grynas oras ir atvira erdvė skatina judėti, tad kad galėtumėte pasirūpinti svečių patogumu, įsitikinkite, jog teritorijoje bus kelios zonos, kuriose svečiai galės prisėsti ir ramiai pasikalbėti. Tam idealiai tinka lauko suoliukai, kurie atrodo be galo elegantiškai bei prašmatniai, o taip pat yra atsparūs nepalankioms aplinkos sąlygoms, tad net ir užklupus lietui, jums nereikės rūpintis šių suoliukų patraukimu. Jei tokių suoliukų savo kieme dar neturite, didelį jų pasirinkimą rasite čia. Be abejo, planuojant laisvesnio formato šventę, vietoje suoliukų galite pasirūpinti įvairiais sėdmaišiais ar pledais bei pagalvėlėmis. Visa tai suteiks žaismingumo ir jaukumo visai aplinkai, tad ir svečiai joje jausis be galo gerai.

Lauko žaidimai

Dar vienas dalykas, kuris tikrai gali praversti šventės metu – lauko žaidimai. Nors iš pradžių būtų galima pagalvoti, jog jie yra tinkami tik mažiesiems svečiams, iš tiesų jais puikiai galima užimti ir suaugusiuosius. Lauko žaidimų pasirinkimas yra tikrai didelis, tad svarbiausia, atsirinkite žaidimus, kurie tiktų vyresniems ir jaunesniems šventės svečiams. Pavyzdžiui, tai gali būti ir milžiniškų muilo burbulų pūtimas, ir legendinis žaidimas Jenga, tik sudarytas iš didelių kaladėlių, ir kroketas. Pasirinkimas – iš tiesų platus, tad rinkdamiesi žaidimus, būtinai atsižvelkite į savo svečių charakterį bei būdą, t.y. ar jie mėgsta aktyvias pramogas, ar įvairius loginius žaidimus.

Stalai ir kėdės

Ir žinoma, nepamirškite pasirūpinti reikiamu stalų ir kėdžių skaičiumi. Jei yra organizuojama didelė šventė, būtinai tiksliai apskaičiuokite, kiek jų jums prireiks. Prie vieno stalo nesodinkite per daug žmonių, kadangi taip jiems bus nepatogu ir ankšta, o taip pat išlaikydami tarp jų didesnį atstumą sumažinsite užsikrėtimo tikimybę. Be to, jei suskaičiavote, jog jums prireiks tikrai daug stalų ir kėdžių, neišsigąskite. Dabar galite rasti daugybę įmonių, kurios nuomoja šiuos daiktus, tad jums nereikės sukti galvos nei dėl jų atvežimo, nei išvežimo, kadangi visa tai bus padaryta už jus. Taip pat pagalvokite, galbūt jūsų seneliai ar tėvai turi užsilikusių nenaudojamų kėdžių, kurias galėtumėte panaudoti? Kaip bebūtų, kad ir ką nuspręsite, tikimės, jog jūsų organizuojama šventė praeis sklandžiai ir atneš pačias geriausias emocijas.